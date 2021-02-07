07.02.2021, 08:01

Ээрик-Нийлес Кросс: если с вирусом идет настоящая война, то надо сначала вакцинировать наших руководителей. Даже если они не хотят

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Ээрик-Нийлес Кросс: если с вирусом идет настоящая война, то надо сначала вакцинировать наших руководителей. Даже если они не хотят
Rauno Volmar

Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) считает неправильной ситуацию, когда в прессе уделяют большое внимание так называемым VIP-вакцинированным, чем коронакризису в целом. Более того, он уверен, что руководство страны (читай те же VIP-персоны) должно быть вакцинировано в первую очередь, пишет EPL.

Кросс сразу оговаривается, что его слова не должны восприниматься как одобрение "медицинского кумовства". Он просто хочет обратить внимание на непродуманность системы.

Депутат считает, что нынешняя политика, когда прививку против COVID-19 получают работники передовой линии борьбы с коронавирусом (врачи, сотрудники социальных учреждений и т.п) неверна. Разрешением кризиса руководит большая группа специалистов, включая правительство. Защищать от инфекции прежде всего нужно их.

"Нынешнюю политику в области вакцинации можно сравнить с поведением в военное время, когда лучшие средства защиты раздают солдатам в окопах (хотя они им конечно нужны), но штаб батальона или всех Сил обороны остается без не защищенным под огнем неприятеля", — приводит пример Кросс.

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"Кто бывал на военных сборах, тот знает, что и на учениях бой считается проигранным, если противних захватил твой штаб", — говорит депутат и называет ненормальной ситуацию, когда члены правительства один за другим уходят на самоизоляцию, а в Рийгикогу уже 10 заболевших.

По мнению Кросса, для победы над коронавирусом нужно обеспечить прежде всего нормальное функционирование государства и основных его услуг. Без этого будет невозможно гарантировать внутреннюю защиту, работу системы здравоохранения, школ и т.д.

"Членов правительства надо вакцинировать незамедлительно, даже если они этого сами не хотят", — считает Кросс.

По его словам, в приоритетном порядке должна пройти вакцинацию и часть журналистов — в основном теле- и радиоканалов. Чтобы они могли предаться освещению пандемии там, где они сейчас очень редко бывают — непосредственно из очагов кризиса. Вакцинированные журналисты не будут представлять опасности для своих собеседников — будь то член правительства или работник на передовой.

"Было был полезнее не поддаваться соблазну и не уделять слишком много времени вопросам вакцинации отдельных высокопоставленных лиц. Нам всем нужно сегодня заниматься более важным делом", — заключил Кросс.

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