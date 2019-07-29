Едут без документов, контактов и денег. В этом году в Эстонии ”развернули” уже более 500 иностранцев, подавляющее большинство — украинцы

Это лишь некоторые примеры. Как сказали Delfi в Департаменте полиции и погранохраны, за первые шесть месяцев этого года всего было зарегистрировано 519 попыток незаконного въезда. В 306 случаях речь шла о гражданах Украины, в 42 — России, 39 — Молдавии и 29 — Белоруссии. В 2018 году было задержано 1110 иностранцев. Больше всего среди них было граждан Украины, России, Индии, Молдавии, Белоруссии и Грузии.
По оценке пограничников, некоторые иностранцы не до конца изучили информацию и не знают, на каких основаниях имеют право приехать, находиться и работать в Эстонии.
”Некоторые искренне считают, что наличие биометрического паспорта дает им возможность без визы въехать в страну и работать здесь. Другие же просто едут наудачу. У них нет контактов, места для ночлега, денег и представления, где искать работу”, — говорит глава Нарвского погранпункта Юллар Кустала.
”У тех иностранцев, которые приезжают к конкретному работодателю, как правило, все документы в порядке. Они имеют право находится и работать здесь”, — добавляет он.
Департамент рекомендует работодателям во избежание недоразумений ознакомиться с условиями, выдвигаемыми в отношении граждан третьих стран.
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