Едут без документов, контактов и денег. В этом году в Эстонии ”развернули” уже более 500 иностранцев, подавляющее большинство — украинцы

Так, 18 июля в Таллиннском аэропорту был задержан гражданин Украины 1992 года рождения, прибывший одесским рейсом. Документов, подтверждающих цель поездки, у него не было. Мужчине оформили запрет на въезд в страну и отправили обратно. В этот же день в аэропорт из Киева прилетели еще три украинца, у которых также не было документов, обосновывающих их пребывание в стране. Также отсутствовали денежные средства в необходимом объеме.

26 июля в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли шесть граждан Украины, у которых не было документов, подтверждающих законность их пребывания в стране. У двоих из них также не было необходимого количества денежных средств. Мужчинам запретили въезжать в страну и они отправились в Минск.

28 июля в аэропорт прибыл гражданин Украины, у которого не было документов, подтверждающих законность его пребывания в стране и необходимого количества денежных средств. 28 июля в Таллиннском порту в легковом автомобиле, управляемым гражданином Украины был найден запрещенный к гражданскому употреблению электрошокер. Пограничники составили протокол о проступке и взяли оружие на хранение.