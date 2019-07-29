29.07.2019, 20:55

Едут без документов, контактов и денег. В этом году в Эстонии ”развернули” уже более 500 иностранцев, подавляющее большинство — украинцы


rus.delfi.ee
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Едут без документов, контактов и денег. В этом году в Эстонии ”развернули” уже более 500 иностранцев, подавляющее большинство — украинцы
Foto: Anni Õnneleid

Пограничникам постоянно приходится иметь дело с иностранцами, пытающимися незаконно проникнуть в Эстонию. Некоторые иностранцы просто едут на авось, не имея ни принимающих лиц, ни денег, ни места, где остановиться.

Так, 18 июля в Таллиннском аэропорту был задержан гражданин Украины 1992 года рождения, прибывший одесским рейсом. Документов, подтверждающих цель поездки, у него не было. Мужчине оформили запрет на въезд в страну и отправили обратно. В этот же день в аэропорт из Киева прилетели еще три украинца, у которых также не было документов, обосновывающих их пребывание в стране. Также отсутствовали денежные средства в необходимом объеме.

26 июля в Таллиннский аэропорт из Киева прибыли шесть граждан Украины, у которых не было документов, подтверждающих законность их пребывания в стране. У двоих из них также не было необходимого количества денежных средств. Мужчинам запретили въезжать в страну и они отправились в Минск.

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28 июля в аэропорт прибыл гражданин Украины, у которого не было документов, подтверждающих законность его пребывания в стране и необходимого количества денежных средств. 28 июля в Таллиннском порту в легковом автомобиле, управляемым гражданином Украины был найден запрещенный к гражданскому употреблению электрошокер. Пограничники составили протокол о проступке и взяли оружие на хранение.

Это лишь некоторые примеры. Как сказали Delfi в Департаменте полиции и погранохраны, за первые шесть месяцев этого года всего было зарегистрировано 519 попыток незаконного въезда. В 306 случаях речь шла о гражданах Украины, в 42 — России, 39 — Молдавии и 29 — Белоруссии. В 2018 году было задержано 1110 иностранцев. Больше всего среди них было граждан Украины, России, Индии, Молдавии, Белоруссии и Грузии.

По оценке пограничников, некоторые иностранцы не до конца изучили информацию и не знают, на каких основаниях имеют право приехать, находиться и работать в Эстонии.

”Некоторые искренне считают, что наличие биометрического паспорта дает им возможность без визы въехать в страну и работать здесь. Другие же просто едут наудачу. У них нет контактов, места для ночлега, денег и представления, где искать работу”, — говорит глава Нарвского погранпункта Юллар Кустала.

”У тех иностранцев, которые приезжают к конкретному работодателю, как правило, все документы в порядке. Они имеют право находится и работать здесь”, — добавляет он.

Департамент рекомендует работодателям во избежание недоразумений ознакомиться с условиями, выдвигаемыми в отношении граждан третьих стран.

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