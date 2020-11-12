"Единственный толковый человек у руля был, но болото не любит движений". Нарвитяне недовольны отставкой Алексея Евграфова

11 ноября Алексей Евграфов покинул пост мэра Нарвы. Члены горсобрания выдвинули вотум недоверия, за который проголосовало 17 депутатов из 31. Снятие с должности градоначальника поддержали даже партнеры по его фракции. Один из зачинщиков смены власти был центрист Тармо Таммисте (он ранее и сам занимал пост мэра). Таммисте считает, что при Алексее Евграфове не были закончены важные для города проекты, а диалог с государством прекратился. Нового мэра выберут 26 ноября. Желание занять этот пост выразила оппозиционный депутат Катри Райк из фракции "Наша Нарва", с кем центристы и некоторые из бывших соперников вскоре создадут союз.

Алексей Евграфов написал ответ оппозиции на критику на своей странице в Facebook. Судя по комментариям жителей Нарвы, они не рады уходу Алексея с поста мэра и ждут его на следующих муниципальных выборах осенью 2021 года. Приводим эти комментарии (орфография и пунктуация сохранены).

Марина Фомина

Я очень огорчена, Алексей! Просто испытала шок !!!.... Вы сделали очень много и важного и полезного, жаль что не для всех это очевидно... А Вам спасибо огромное, здоровья и удачи-кому-то повезет работать дальше с Вами...

Natalja Semjonova

Видно, как город изменился за последние пару лет, детские площадки и парковки. Очень жаль, что так обошлись с вами. Спасибо за город и проделанную работу

Глеб Александрович

Спасибо за вашу работу, я уверен что придет время и вы вернетесь в кресло для улучшения нашего города. А для оппозиции скажу одно, народ не обманешь и работу Алексея мы видели и высоко оценили и при любой возможности мы пойдем за него голосовать!

Игорь Расстрыгин

Алексей, спасибо за работу. Спасибо за то приятное чувство, когда уважаешь своего мэра.

Nikolai Kuzmik

Спасибо, Алексей! Благодаря тебе народ ощутил разницу между тем, как управлялся город раньше и как стало возможным с твоим приходом! Победы впереди!

Андрей Дубов

Скоро там новые выборы? Максимальную поддержку получит Алексей от горожан, которые понимают, что сдвинулось при нём в городе, за жителями не заржавеет! Алексей, обязательно баллотируйтесь на ближайших выборах, мы вас на руках внесём! Кто эти 17 человек, голосовавшие против мэра? Надеюсь жители запомнят их имена и на след выборах они получат дырку от бублика!

Тамара Бужина

Алексей ,спасибо за город

Anna Balaban

У меня нет слов. Алексей, спасибо за то что ты делал для города! Это действительно было видно! Очень грустно ,что тебе не дали работать... Не падай духом,мы всегда тебя поддержим!

Igor Karlson

Алексей , когда следующие выборы в меры , надо проголосовать против этого бреда , который устроила оппозиция! Мы с тобой!

Скабарь Скабариан

Спасибо тебе и твоим коллегам за мою улицу. Отродясь не была такой комфортной. Эх жаль не успел карьер и окружающую его зону привести в надлежащий вид. Ну да ладно. Ещё не вечер. Надеюсь твои сменщики сумеют назидательно воспользоваться тем заделом, который остаётся в наследство от вашей команды.

Kirill Novak

Алексей, так же как и для многих, сегодняшняя новость шокировала. Удачи тебе. И теперь мы видим, что и в нашем городе возможны перемены к лучшему

Никита

Человек сделал для города за три года больше, чем все меры за последние 30 лет. Супер.

Наташа Круковская

Алексей, никогда не надо забывать о Карме и о её способностях! Вы сделали огромный прорыв в пользу Нарвы, проделали кучу работы, которая как никогда заметна. Приезжая погулять из столицы в Нарву - безумно приятно там находиться, ведь инфраструктура города налажена как никогда ранее. Спасибо за такой вклад в развитие города

Вадим Кыллометс

Леш, спасибо! Единственный толковый человек у руля был, да болото не любит движений.. не опускай рук! Попробуй еще раз! Мы в тебя верим!

Галина Селевко

Алексей, как жаль. Имела удовольствие видеть отличную организацию и работу с молодёжью не понаслышке. Спасибо огромное. Сил и удачи.

Sergei Ivanõtš Andrejev

Алексей! Я хоть и не житель Нарвы, но проработал в ней 10 лет и могу сказать, что город действительно развивается и становится лучше и безопасней, и это благодаря и Вашему участию! Здоровья! Время рассудит.

Олег Ерёмин

Алексей, ты должен гордиться своей работой. Ни один мэр не получал столько положительных отзывов от простых горожан. Это и есть лучшая оценка твоей работы.