Единственный случай коронавируса в Эстонии: больной выздоравливает

Гражданина Ирана сразу же доставили в Западно-Таллиннскую центральную больницу. Сегодня пресс-секретарь больницы Лийза Суба сообщила Delfi, что пациент поправляется.

Поскольку данные о здоровье пациентов являются конфиденциальными, никакой дополнительной информации больница не дает.

Иранец является постоянным жителем Эстонии, который возвращался сюда из Ирана. Сначала он летел самолетом через Турцию в Ригу, а оттуда уже автобусом в Эстонию.

Вместе с иранцем в автобусе находились 21 пассажир и водитель. Как сообщили из Департамента здоровья, пока ни у кого из них симптомы не проявились.

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