Единственный случай коронавируса в Эстонии: больной выздоравливает
На минувшей неделе в Эстонии был выявлен первый носитель нового китайского коронавируса. Как уже сообщалось, им был иранец, прибывший в Таллинн автобусом из Риги.
На минувшей неделе в Эстонии был выявлен первый носитель нового китайского коронавируса. Как уже сообщалось, им был иранец, прибывший в Таллинн автобусом из Риги.
Гражданина Ирана сразу же доставили в Западно-Таллиннскую центральную больницу. Сегодня пресс-секретарь больницы Лийза Суба сообщила Delfi, что пациент поправляется.
Поскольку данные о здоровье пациентов являются конфиденциальными, никакой дополнительной информации больница не дает.
Иранец является постоянным жителем Эстонии, который возвращался сюда из Ирана. Сначала он летел самолетом через Турцию в Ригу, а оттуда уже автобусом в Эстонию.
Вместе с иранцем в автобусе находились 21 пассажир и водитель. Как сообщили из Департамента здоровья, пока ни у кого из них симптомы не проявились.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В РАН рассказали о взаимосвязи коронавируса с весенним теплом
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Что обязательно нужно сделать в Прощеное воскресенье
Почему в пост нельзя есть именно мясо?