19.03.2019, 20:20

Единственный приговоренный к смертной казни эстонец может избежать наказания

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Единственный приговоренный к смертной казни эстонец может избежать наказания
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На прошлой неделе губернатор Калифорнии прекратил смертные казни в штате, что означает, что смертельного укола избежит и единственный приговоренный к смерти эстонец Тауно Вайдла. От тюрьмы это его все-таки не спасет, пишет Eesti Ekspress.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в прошлую среду подписал решение, по которому во время его губернаторства не казнят ни одного приговоренного к смерти и закроют камеру казни в тюрьме Сан-Квентин. "Система смертной казни в калифорнии несправедливая, неправильная, нагружающая экономику и не делает штат безопаснее", — отметил Ньюсом в документе.

В штате 737 приговоренных к смертной казни, и один из них — эстонец Тауно Вайдла. Он отбывает наказание за убийство зарубежной эстонки Вийви Пийрисильд в 1988 году. В преступлении также участвовал второй эстонец, Пеэтер Сакариас. Мужчин признали виновными в 1991 году с разницей в девять месяцев, тогда обоих приговорили к смертной казни.

В 2005 году Верховный суд Калифорнии отменил смертный приговор Сакариаса, поскольку прокурор обвинял обоих мужчин с одинаковыми аргументами. Юридически такое обвинение некорректно, поскольку Пийрисильд мог убить только один человек. Так что Сакариасу назначили новое наказание: пожизненное заключение без возможности помилования.

А смертный приговор Вайдла продолжил действовать. Сначала мужчины отбывали наказание в одной тюрьме, откуда также пытались сбежать.

Ekspress в 2008 году спросил у Вайдла в отправленных в письме вопросах: "В чем, по вашему мнению, была причина, почему смертный приговор Пеэтера Сакариаса отменили, а ваш оставили в силе? Было ли это, по-вашему, справедливо?"

Вайдла ответил: "Смертный приговор Пеэтера Верховный суд Калифорнии отменил потому, что его заседание проходило после моего. Поэтому суд решил, что обвинитель врал на его судебном заседании и не на моем, хотя как свидетельство Пеэтера, так и все остальные доказательства указывали на обратное. Мои адвокаты были в шоке".

По одной версии, Тауно Вайдла еще до убийства Вийви Пийрисильд предлагал Пеэтеру Сакариасу сбежать.

"В своих письмах из тюрьмы Пеэтер признавался, что когда Вийви подъехала на машине к дому, Тауно предлагал, что еще не поздно сбежать через окно, но он посчитал: "Время открыть счет". Как утверждается, первые удары топором женщине в лицо нанес Тауно. Пеэтер признавался, что убил женщину, ударив ножом, и нанес живучей жертве последние удары топором", — писал Õhtuleht в 2005 году.

Вайдла описал Ekspress 11 лет назад, что условия жизни приговоренных к смерти можно в каком-то смысле считать лучшими, чем у других заключенных — он может жить более приватно в одиночной камере. "В то же время я могу двигаться совсем не столько, сколько я хотел бы".

В 2008 году Вайдла еще писал, что будучи в тюрьме, написал для своего развлечения два романа на английском языке и несколько коротких рассказов. а в последние годы также начал заниматься искусством. С его творчеством и творчеством других приговоренных к смерти можно ознакомиться на сайте artofsanquentin.com. На авторской странице Вайдла десяток акриловых картин.

Вайдла подписывает произведения именем Финн. "Если бы я был буддистом, я бы верил, что в прошлой жизни был известным художником. Я начал рисовать и писать картины раньше, чем сам помню. Это показывают сделанные моим отцом фотографии. Отец воспитывал меня почти в одиночку", — рассказывает о себе Вайдла.

"Мой двоюродный дед был известным фотографом у меня на родине, в Эстонии. Я родился там в 1967 году. Благодаря ему моя жизнь в Таллинне прекрасной, несмотря на советскую оккупацию. Он брал меня с собой, зачастую в места, которые казались мне магическими: в театры, художественные студии. Он терпеливо готовил меня именно к такой работе и чудесному образу жизни.

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Потом я должен был пойти на срочную службу в советскую армию. Я ненавидел армию, знал, что меня могут отправить в Афганистан. Решил ухватиться за возможность в Германии и сбежать. Я еще живо помню туманную ночь, когда кровожадные собаки преследовали меня и я боялся, что меня настигнет пуля. Я оказался по другую сторону от железного занавеса. Иронично, что он упал всего год спустя. И спустя недолгое время стала независимой моя милая родина. К этому моменту я уже был приговорен к смерти в Калифорнии.

Я больше не спрашиваю у себя, как все-таки все это случилось. Живопись и написание книг помогли мне продолжить мечтать. Создали мне представление, что я создаю искусство в Европе по именем мистического эстонца Финна".

Отмена смертной казни все-таки не означает, что Вайдла может досрочно освободиться из тюрьмы — на это приказ губернатора ни ему, ни какому-либо другому приговоренному к смерти разрешения не дает.

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