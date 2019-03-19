Единственный приговоренный к смертной казни эстонец может избежать наказания

По одной версии, Тауно Вайдла еще до убийства Вийви Пийрисильд предлагал Пеэтеру Сакариасу сбежать.
"В своих письмах из тюрьмы Пеэтер признавался, что когда Вийви подъехала на машине к дому, Тауно предлагал, что еще не поздно сбежать через окно, но он посчитал: "Время открыть счет". Как утверждается, первые удары топором женщине в лицо нанес Тауно. Пеэтер признавался, что убил женщину, ударив ножом, и нанес живучей жертве последние удары топором", — писал Õhtuleht в 2005 году.
Вайдла описал Ekspress 11 лет назад, что условия жизни приговоренных к смерти можно в каком-то смысле считать лучшими, чем у других заключенных — он может жить более приватно в одиночной камере. "В то же время я могу двигаться совсем не столько, сколько я хотел бы".
В 2008 году Вайдла еще писал, что будучи в тюрьме, написал для своего развлечения два романа на английском языке и несколько коротких рассказов. а в последние годы также начал заниматься искусством. С его творчеством и творчеством других приговоренных к смерти можно ознакомиться на сайте artofsanquentin.com. На авторской странице Вайдла десяток акриловых картин.
Вайдла подписывает произведения именем Финн. "Если бы я был буддистом, я бы верил, что в прошлой жизни был известным художником. Я начал рисовать и писать картины раньше, чем сам помню. Это показывают сделанные моим отцом фотографии. Отец воспитывал меня почти в одиночку", — рассказывает о себе Вайдла.
"Мой двоюродный дед был известным фотографом у меня на родине, в Эстонии. Я родился там в 1967 году. Благодаря ему моя жизнь в Таллинне прекрасной, несмотря на советскую оккупацию. Он брал меня с собой, зачастую в места, которые казались мне магическими: в театры, художественные студии. Он терпеливо готовил меня именно к такой работе и чудесному образу жизни.
Потом я должен был пойти на срочную службу в советскую армию. Я ненавидел армию, знал, что меня могут отправить в Афганистан. Решил ухватиться за возможность в Германии и сбежать. Я еще живо помню туманную ночь, когда кровожадные собаки преследовали меня и я боялся, что меня настигнет пуля. Я оказался по другую сторону от железного занавеса. Иронично, что он упал всего год спустя. И спустя недолгое время стала независимой моя милая родина. К этому моменту я уже был приговорен к смерти в Калифорнии.
Я больше не спрашиваю у себя, как все-таки все это случилось. Живопись и написание книг помогли мне продолжить мечтать. Создали мне представление, что я создаю искусство в Европе по именем мистического эстонца Финна".
Отмена смертной казни все-таки не означает, что Вайдла может досрочно освободиться из тюрьмы — на это приказ губернатора ни ему, ни какому-либо другому приговоренному к смерти разрешения не дает.