Единственный приговоренный к смертной казни эстонец может избежать наказания

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в прошлую среду подписал решение, по которому во время его губернаторства не казнят ни одного приговоренного к смерти и закроют камеру казни в тюрьме Сан-Квентин. "Система смертной казни в калифорнии несправедливая, неправильная, нагружающая экономику и не делает штат безопаснее", — отметил Ньюсом в документе.

В штате 737 приговоренных к смертной казни, и один из них — эстонец Тауно Вайдла. Он отбывает наказание за убийство зарубежной эстонки Вийви Пийрисильд в 1988 году. В преступлении также участвовал второй эстонец, Пеэтер Сакариас. Мужчин признали виновными в 1991 году с разницей в девять месяцев, тогда обоих приговорили к смертной казни.

В 2005 году Верховный суд Калифорнии отменил смертный приговор Сакариаса, поскольку прокурор обвинял обоих мужчин с одинаковыми аргументами. Юридически такое обвинение некорректно, поскольку Пийрисильд мог убить только один человек. Так что Сакариасу назначили новое наказание: пожизненное заключение без возможности помилования.

А смертный приговор Вайдла продолжил действовать. Сначала мужчины отбывали наказание в одной тюрьме, откуда также пытались сбежать.

Ekspress в 2008 году спросил у Вайдла в отправленных в письме вопросах: "В чем, по вашему мнению, была причина, почему смертный приговор Пеэтера Сакариаса отменили, а ваш оставили в силе? Было ли это, по-вашему, справедливо?"

Вайдла ответил: "Смертный приговор Пеэтера Верховный суд Калифорнии отменил потому, что его заседание проходило после моего. Поэтому суд решил, что обвинитель врал на его судебном заседании и не на моем, хотя как свидетельство Пеэтера, так и все остальные доказательства указывали на обратное. Мои адвокаты были в шоке".