Эдгара Сависаара на скорой доставили в больницу. Было подозрение на коронавирус

"В прошедшую среду меня на скорой доставили в Ракверескую больницу. У меня была температура, и подозревали коронавирус", — пишет экс-председатель Центристской партии и бывший мэр Таллинна в соцсети. "Больница была замечательная, медики симпатичные, но как они ни силились — коронавируса не нашли. Но я получил много нового опыта, это тоже хорошо, потому что в Раквереской больнице я раньше не был".
"Но нет добра без худа. Диагностировали воспаление легких. Теперь я принимаю антибиотики и соблюдаю указания по лечению верхних дыхательных путей. Самочувствие хорошее, и надеюсь, что к Рождеству буду баллотироваться в избирательном списке Дедов Морозов".
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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