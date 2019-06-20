Эдгар Сависаар: я не вымогал и не брал взятки у Тедера

Предприниматель Хиллар Тедер признал на этой неделе в суде, что дал Центристской партии взятку.

Однако Сависаар опровергает это утверждение.

«В самом деле, нужно признать, что Тедер и не говорил в суде, что я от него требовал взятку. Он подтвердил, что, насколько ему известно, я не был осведомлен о плане обмена земель и не общался ни с кем на эту тему. А что касается пожертвования, о котором я говорил, то оно полностью законное. Поэтому - никакой взятки», - написал Сависаар в Facebook.

По словам Сависаара, признание Тедера было частью договоренности с прокуратурой, чтобы выйти из процесса. «Кто-то в самом деле верит, что позавчерашнее решение не было заранее обговорено с прокуратурой? Для чего это скрывать и разводить демагогию?» - заметил Сависаар в своем посте.

Сависаар добавил, что если утверждения Тедера о том, что бывший мэр требовал и принял взятку были в самом деле сделаны, то он подаст на предпринимателя за лжесвидетельство в суд.