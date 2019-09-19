Эдгар Сависаар восстанавливается после очередного инсульта

Эдгар Сависаар написал сегодня в социальной сети очередной пост о связанном с ним судебном процессе, упомянув при этом, что записал его до того, как у него случился инсульт.
"Следующая реплика написана до того, как у меня случился инсульт. Один мой друг добавил сюда эти предложения, потому что я сам не смог этого сделать", — начал Сависаар свой пост.
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