Эдгар Сависаар объяснил, почему президент Керсти Кальюлайд критикует EKRE

"Было видно, что таким образом она пытается повлиять на Ратаса. Премьер-министр не отреагировал, но это ожидается …", — написал Сависаар в своем аккаунте в социальной сети.

"Президент сказала, что она ненавидит EKRE. Это было поразительное заявление. Я понимаю, что Кальюлайд является президентом от "Отечества" и должна так говорить. Но я не думаю, что кто-либо из её предшественников говорил бы такое в отношении парламентской партии", — отметил Сависаар.

"Глава государства должна иметь свое мнение, но она не должна так открыто играть в одни ворота", — считает бывший лидер Центристской партии.

История конфликта

Американский журнал Foreign Policy взял в мае интервью у президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Издание поинтересовалась у Кальюлайд ее мнением относительно женоненавистнических, антисемитских, гомофобских и расистских комментариев ERKE, в том числе о выражении ”Если он черный, покажи ему на дверь” ( ”Kui on must, näita ust”).