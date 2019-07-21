Эдгар Сависаар объяснил, почему президент Керсти Кальюлайд критикует EKRE

Прозвучавшая несколько дней назад резкая критика президента Керсти Кальюлайд в адрес Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) была направлена на то, чтобы оказать влияние на премьер-министра Юри Ратаса, считает бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар. Его слова передает rus.err.ee.
"Было видно, что таким образом она пытается повлиять на Ратаса. Премьер-министр не отреагировал, но это ожидается …", — написал Сависаар в своем аккаунте в социальной сети.
"Президент сказала, что она ненавидит EKRE. Это было поразительное заявление. Я понимаю, что Кальюлайд является президентом от "Отечества" и должна так говорить. Но я не думаю, что кто-либо из её предшественников говорил бы такое в отношении парламентской партии", — отметил Сависаар.
"Глава государства должна иметь свое мнение, но она не должна так открыто играть в одни ворота", — считает бывший лидер Центристской партии.
История конфликта
Американский журнал Foreign Policy взял в мае интервью у президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Издание поинтересовалась у Кальюлайд ее мнением относительно женоненавистнических, антисемитских, гомофобских и расистских комментариев ERKE, в том числе о выражении ”Если он черный, покажи ему на дверь” ( ”Kui on must, näita ust”).
”Я их ненавижу из-за их поведения и я извиняюсь за имидж, который это может создать. Приличные люди не ведут себя таким образом. Это не та точка зрения, которую мы в Эстонии разделяем. А я теперь должна объясняться за их несуразные взгляды. Я беседовала с представляющими эту партию министрами — у нас есть общее понимание, что нельзя нормально функционировать в международном, общемировом сообществе, если постоянно раздражаешь людей, не важно веришь ли ты сам в том, что говоришь, или нет. Меня терзает сомнение, что часть из этих людей не верят в то, что они делают”, — сказала Кальюлайд.
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