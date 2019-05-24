Eckerö Line: с критикой в Эстонии перегнули, чувство реальности потеряно

Приход Finbo Cargo в и без того перегруженный Старый таллиннский порт вызвало противостояние. Недовольство было вызвано и тем, что Eckerö Line не известил о своем решении напрямую власти Таллинна, сообщает финское бизнес-издание Kauppalehti.

”Согласно моему пониманию, ни один из игроков в области круизных перевозок не находится в контакте с властями Таллинна. Это своеобразная точка зрения на ситуацию”, — прокомментировал упреки Керонен.

По словам бизнесмена, рыночная доля Eckerö Line на линии Таллинн — Хельсинки составляет около 20 процентов, и вывод нового судна заметно эту цифру не повысит.

”Реакция кажется слишком гипертрофированной. Тут потеряно чувство реальности”, — считает Керонен.

По его словам, речь идет об обычном торговом судне. На нём 360 пассажирских мест и два километра площади для автомобилей, что на 200 метров больше, чем на другом теплоходе Eckerö Line — M/S Finlandia. Согласно регистру Finbo Cargo классифицируется как автомобильно-пассажирский паром.

Eckerö Line не намерен менять свои планы или порт прихода. А ведь другой возможностью мог бы стать таллиннский порт Мууга.