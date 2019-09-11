Э-государство? Почти половина проверенных госконтролем государственных проектов по развитию ПО оказались провальными

· SKAIS2 — процессы основной деятельности не были описаны и оптимизированы, правовые акты часто изменялись, поэтому приходилось вносить изменения в текущий процесс развития; роли и задачи участников проекта не были точно определены, имелись проблемы в части сотрудничества; также были проблемы с финансированием.

· UUSIS — часто изменялись правовые акты, не было специалистов по развитию, не хватало денег, специалисты по развитию часто сменялись, контроль качества развития был недостаточным, имелись сложности с обновлением устаревшей информационной системы.

В ходе развития программного обеспечения стороны сталкиваются с различными рисками. Наибольшая часть рисков влияет на то, чтобы программа была готова в срок, в рамках предусмотренного для этого бюджета и со всеми запланированными функциями. Наиболее распространенные риски:

■ Цели ставятся и формулируются неправильно или недостаточно.

■ Содержание программы неясно, люди, которые занимаются содержательной стороной развития, не знают точно, чего от них хотят.

■ Пожелания людей, занимающихся содержательной стороной развития, никто не может точно описать.

■ В ходе проекта развития программного обеспечения изменяются правовые акты, поэтому приходится вносить изменения в уже запланированный процесс или в готовую информационную систему.

■ Знания руководителя проекта заказчика или руководителя проекта исполнителя, или обоих, недостаточны.

■ Специалист по развитию программного обеспечения обладает недостаточным опытом или некомпетентен, в результате чего создается некачественная программа.

■ Неверная оценка проекта развития и необходимого времени влечет за собой дополнительный расход времени и денег как для специалиста по развитию, так и для заказчика.

■ Связанные с управлением риски: недостаточное сотрудничество, недействующий обмен информацией, слабый интерес руководства, слабое привлечение людей содержательной стороны, неопределенные сферы ответственности и пр.

■ Недостаточное финансирование проекта.

■ Численность команды недостаточна, знания членов команды не на должном уровне, члены команды сменяются.

■ Технологические риски, например, выбранная для программы платформа оказывается неустойчивой, используются закрытые исходные коды или существующие правовые ограничения, сложный процесс внедрения, ошибки не установлены или скрыты.

■ Риски, связанные с тестированием и приемом, недостаточное управление версией, проблемы в связи с выкладыванием результатов развития.

■ Действующий план проекта отсутствует или игнорируется.

Обобщенно на базе оценки девяти проектов можно указать следующие факторы успеха в развитии программного обеспечения:

Перед началом развития программы следует описать и оптимизировать процессы основной деятельности, чтобы в результате развития была создана программа, способствующая повышению эффективности основной деятельности и предложению эффективных э-услуг.

Описанным и оптимизированным процессам основной деятельности должен дать свое одобрение представитель сферы основной деятельности, т.е. основной пользователь информационной системы. Кроме того, к процессу следует привлекать конечных пользователей системы.

Больше прежнего следует обращать внимание на формирование команд по развитию программного обеспечения. Особенно важно найти для проектов компетентных руководителей проектов и ключевых лиц, от которых зависит успешность развития программного обеспечения.

Для реализации проекта развития невозможно рекомендовать лучшую или универсальную методику, подходящую для всех проектов. И все же процесс развития программного обеспечения рекомендуется проводить небольшими этапами, поскольку так быстрее выявляются возможные проблемы и появляется возможность вовремя вносить необходимые исправления.

Перед реализацией проектов развития программного обеспечения необходимо провести обучение участвующих в проекте людей (в частности, разъяснить, что такое процесс развития программного обеспечения, как он проводится, кто является его участниками). Также в начальной фазе проекта следует разъяснить участникам их роли, задачи и ответственность в данном проекте.

Регулярно (желательно, раз в год) следует опрашивать пользователей информационных систем на предмет получения обратной связи в отношении удобства пользования и их удовлетворенности, а также использовать эту информацию при планировании новых процессов развития.

При составлении правовых актов следует учитывать необходимость создания или совершенствования информационных систем, чтобы процессы развития систем проходили в установленные сроки, а правовые акты могли бы применяться.

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Аудит ставил своей целью выяснить, имеются ли в общественном секторе неудачные проекты по развитию программного обеспечения и почему это происходит. В рамках аудита устанавливалось, какова лучшая практика различных учреждений или сфер управления при развитии программ, а также оценивалось, каковы наиболее важные факторы успеха проектов развития и причины неудач.