Э-голосование. Россия vs Эстония. Где лучше и честнее?

В России, чтобы принять участие в э-голосовании не нужны ИД-карта, пароли и считыватель. Нужен только мобильный телефон. Регистрируешься на портале 2020og.ru, отправляешь заранее заявку. После этого, как сказал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, анкету проверяют "московские чиновники и ФСБ". После верификации заходишь на сайт, вводишь данные, приходит СМС с кодом — вбиваешь его и выбираешь, поддерживаешь ли ты поправки к Конституции. Исполнить гражданский долг дистанционно могут только постоянные жители Москвы и Нижегородской области.

Если в Эстонии голосовать с помощью компьютера начали уже в 2005 году, то в России данная практика стартовала лишь в 2019-м на местных выборах в Москве. Не исключено, что это продолжится и дальше, но главный фактор, почему власти разрешили отдать голос за поправки (или против поправок) к Конституции РФ электронно именно сейчас — пандемия коронавируса.

Всего выразили желание для участия в э-голосовании около 1 млн жителей Москвы и 140 тысяч нижегородцев. Из них уже проголосовало 1 миллион 70 тысяч человек (на 30 июня - RusDelfi).

Хитрости



Телеканал ”Дождь” сообщил о массовой регистрации пенсионеров на электронное голосование. ”В Москве предлагают за деньги регистрироваться на голосование по Конституции с подставных сим-карт и голосовать в поддержку поправок. За каждую регистрацию участникам обещают платить по 75 рублей, за голос в поддержку — по 50 рублей”, — написали журналисты. Якобы злоумышленники покупают новые сим-карты, после этого регистрируют через портал мэра Москвы пенсионеров — есть несколько таблиц с персональными данными: адресом, номером паспорта, органом выдачи документа и т. д.

После выхода статьи ”Дождя” главный разработчик электронного голосования Артем Костырко заявил, что в электронном голосовании не сможет принять участие человек, создавший личный кабинет после 5 июня (дата начала регистрации на электронное голосование). По его словам, такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

Работает, но не так



Московский муниципальный депутат Илья Бер сказал в интервью RusDelfi, что э-голосование не приживется в России из-за недоверия к власти. ”Э-голосование работает, если в обществе есть доверие к этой процедуре. Чтобы завоевать доверие, нужно очень много всего. У Эстонии получилось, так как у вас в принципе высокий уровень доверия к э-услугам и небольшое население. Больше в мире практически нигде это не проводят, так как никто больше не может обеспечить такой уровень доверия.