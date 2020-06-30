Э-голосование. Россия vs Эстония. Где лучше и честнее?

Сегодня предпоследний день голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. В числе прочего россияне решат: сможет ли Владимир Путин продержаться на президентском кресле до 2036 года. Чем еще примечательно это голосование — есть возможность проголосовать электронно. RusDelfi сравнил э-системы в России и Эстонии.
В России, чтобы принять участие в э-голосовании не нужны ИД-карта, пароли и считыватель. Нужен только мобильный телефон. Регистрируешься на портале 2020og.ru, отправляешь заранее заявку. После этого, как сказал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, анкету проверяют "московские чиновники и ФСБ". После верификации заходишь на сайт, вводишь данные, приходит СМС с кодом — вбиваешь его и выбираешь, поддерживаешь ли ты поправки к Конституции. Исполнить гражданский долг дистанционно могут только постоянные жители Москвы и Нижегородской области.
Если в Эстонии голосовать с помощью компьютера начали уже в 2005 году, то в России данная практика стартовала лишь в 2019-м на местных выборах в Москве. Не исключено, что это продолжится и дальше, но главный фактор, почему власти разрешили отдать голос за поправки (или против поправок) к Конституции РФ электронно именно сейчас — пандемия коронавируса.
Всего выразили желание для участия в э-голосовании около 1 млн жителей Москвы и 140 тысяч нижегородцев. Из них уже проголосовало 1 миллион 70 тысяч человек (на 30 июня - RusDelfi).
Хитрости
Телеканал ”Дождь” сообщил о массовой регистрации пенсионеров на электронное голосование. ”В Москве предлагают за деньги регистрироваться на голосование по Конституции с подставных сим-карт и голосовать в поддержку поправок. За каждую регистрацию участникам обещают платить по 75 рублей, за голос в поддержку — по 50 рублей”, — написали журналисты. Якобы злоумышленники покупают новые сим-карты, после этого регистрируют через портал мэра Москвы пенсионеров — есть несколько таблиц с персональными данными: адресом, номером паспорта, органом выдачи документа и т. д.
После выхода статьи ”Дождя” главный разработчик электронного голосования Артем Костырко заявил, что в электронном голосовании не сможет принять участие человек, создавший личный кабинет после 5 июня (дата начала регистрации на электронное голосование). По его словам, такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.
Работает, но не так
Московский муниципальный депутат Илья Бер сказал в интервью RusDelfi, что э-голосование не приживется в России из-за недоверия к власти. ”Э-голосование работает, если в обществе есть доверие к этой процедуре. Чтобы завоевать доверие, нужно очень много всего. У Эстонии получилось, так как у вас в принципе высокий уровень доверия к э-услугам и небольшое население. Больше в мире практически нигде это не проводят, так как никто больше не может обеспечить такой уровень доверия.
В Москве уровень доверия к власти — ниже, чем на Западе. Поэтому немного абсурдно, что э-голосование ввели именно в Москве. Нет гарантии, что власти не обманут и не сфальсифицируют голосование. Но и в обратном, что сфальсифицируют, тоже уверенности нет. Общая логика такая: раз человек придумал систему блокчейн (система независимых блоков, используется при э-голосовании и в Эстонии — RusDelfi), то он сможет и взломать ее”, — считает Бер.
По словам Ильи, он сам голосовал через интернет. "Система работает нормально. Регистрируешься на портале Госуслуг (или 2020og.ru). Подаешь заявку, ее подтверждают, переходишь по ссылке на другой сайт, вводишь еще раз пароль, проходишь авторизацию через телефон — приходит смс с кодом, его вбиваешь в систему. Потом голосуешь. Те, кто участвует в дистанционном голосовании, принимают участие в лотерее — можешь выиграть до 4000 баллов/рублей, которые можешь потратить в партнерских магазинах. Я выиграл 2000 рублей, отправил на благотворительность”, — добавил он.
А у нас как?
Большинство знают, как голосовать электронно. Кто этого никогда не делал, напомним. Вставляешь ИД-карту в считыватель, вводишь пароль, заходишь на сайт выборов, выбираешь кандидата, вводишь еще один пароль. Самое главное отличие — использование официального документа. ИД-карта в Эстонии = паспорт. Паспорт зачастую используют лишь только для совсем дальних поездок — по Евросоюзу достаточно взять с собой ИД-карту.
ИТ-специалист, один из основателей фирмы Codeborne Антон Кекс согласен — именно благодаря развитию ИД-карт и возможности удаленно удостовериться в личности человека в Эстонии безопасно можно голосовать дистанционно.
"Я доверяю компьютерам больше, чем людям — сказал он RusDelfi. — В Эстонии э-выборы проходят по принципу open source — с открытым кодом, где все процессы публичны. Система постоянно проверяется специалистами. Используется криптография, с помощью которой работают э-подписи, эта система заслужила доверие. В других странах это работает по-другому, как в России — к сожалению, не узнавал".
В системе эстонского э-голосования, если упрощать, есть два ключа. Первый позволяет сделать ваш выбор "закрытым", закриптованым, то есть произвести тайное голосование — чтобы другие пользователи не увидели ваш выбор. Второй ключ — позволяет открыть, то есть узнать ваш выбор. Это могут сделать лишь члены избирательной комиссии (7 человек) и государственной избирательной службы (2 человека).
Есть и минусы. Главный повод для споров — не решают ли родственники, или, к примеру, работники домов престарелых за старшее поколение. Якобы можно взять ИД-карту бабушки, ее пароли и отдать голос за любимую партию без ее ведома. Предположения о коллективном голосовании в домах призрения проверялись правоохранительными органами и канцлером права. Но не было обнаружено ни одного факта, который бы подтвердил, что такое было.
В эстонском государстве э-выборы критикует, в основном, партия EKRE. В 2017 году, после сбоя в работе сертификатов 750 000 ИД-карт, лидер Март Хельме предложил отменить э-голосование, так как ”из-за этой ошибки можно изменить личность человека”.
На последних выборах в Рийгикогу в 2019 году 43,8% избирателей проголосовали через интернет.
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости
Новости отрасли азартных игр с 21 по 25 июня
Переболевший COVID-19 врач сказал, почему опасны парикмахерские
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров