Джекпот Bingo loto ушел в Рапламаа: женщина увидела цифры во сне и выиграла 400 000

Точная сумма выигрыша работающей в финансовой сфере женщины составляет 399 718 евро. Выигрышные цифры победительницы выбрала сама. По ее словам, в лотерею она играет относительно редко - 6-7 раз в год, сообщает пресс-служба Eesti loto.

О своей победе женщина узнала на следующее после розыгрыша утро: прочитав в Delfi новость про разыгранный джекпот, она вспомнила, что и нее тоже куплен билет. Она несколько раз заходила на свой игровой счет, чтобы убедиться - в самом деле выиграла именно она.

Победительница и пришедший вместе с ней оформлять выигрыш супруг намерены инвестировать большую часть суммы в будущее, хотя все члены семьи (в ней есть и дети) смогут осуществить свои небольшие желания. Вероятно, будет выплачен и жилищный кредит.

Женщина также призналась, что купить лотерейный билет ее побудил сон, увиденный накануне ночью. Некоторые цифры, которые принесли ей победу, женщина как раз подсмотрела во сне. По ее словам, она и раньше замечала, что толкование знаков, которые даёт повседневная жизнь, приносит ей удачу.

Предыдущий джекпот в Bingo loto был разыгран 25 сентября. Тогда победителем тоже стал представитель Рапламаа - работающий в строительной отрасли мужчина.