12.11.2020, 07:05

"Дырочки большие, а вирус маленький, почему маска помогает?" и другие глупые вопросы про ограничения


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Maskid Tallinna linnapildis ja ühistranspordis 5.11.2020
Maskid Tallinna linnapildis ja ühistranspordis 5.11.2020Foto: Andres Putting

С понедельника всем нам придется жить по-новому. А точнее почти по-весеннему. В нашу жизнь снова входит правило 2+2, а в общественных местах нужно носить маски.

Читатели RusDelfi встретили новость без воодушевления. Главным образом из-за того, что не верят в действенность принятых мер (а кто-то и в сам коронавирус не верит). Мы собрали наиболее часто встречающиеся в комментариях вопросы и постарались на них ответить — устами специалистов.

Обязать всех носить маски — это вообще законно?


Министр социальных дел Танель Кийк во вторник в эфире "Актуальной камеры" разъяснил, что вводимое с 16 ноября требование носить маски является не обязанностью, а четким указанием и правилом для устроителей мероприятий и операторов общественного транспорта, а также ясным сигналом обществу в целом: "Это рекомендация. Мы не будем никого штрафовать, не будем осуществлять в таком масштабе полицейский надзор. Если мы увидим, что его не выполняют, то правительство при необходимости обсудит дальнейшие шаги, что позволяет по закону ввести обязательное ношение масок уже с возможностью штрафа. Но мы не хотим никого штрафовать".

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Маски нужно будет носить в общественном транспорте, в торговых залах и местах общего пользования предприятий торговли, на конференциях, концертах, в театрах и кинотеатрах нужно носить маску или закрывать рот и нос. Исключение составляют люди, которым это противопоказано по медицинским причинам (например, астматики и слабослышащие), а также дети моложе 12 лет. Возможны также другие обоснованные исключения — например, когда в общественном транспорте нет других пассажиров.

Коротко: пока это не требование, а скорее рекомендация. А вот после её несоблюдения (мы, конечно, надеемся на соблюдение) правительство может перейти к репрессивным мерам на законных основаниях.

Дырочки в маске большие, а вирус маленький. Почему маска помогает?


"Цель ношения маски состоит в том, чтобы люди не кашляли бы случайно в сторону других людей и не распространяли бы потенциально вирус вокруг себя", — рассказывает Кийк.

Ему вторит главный медик страны во время весеннего чрезвычайного положения Аркадий Попов.

"Любой медик сегодня скажет, что от этого есть польза. Об этом вышло несколько [научных] статей, которые показывают, что фактические доказательства этому есть. Это рекомендует и научный совет. У нас нет никаких споров по поводу того, что ношение масок не только в принципе снижает риск заражения, но и облегчает симптомы. Если заражение произойдет, то количество вируса, которое получит человек, будет меньше по сравнению с заражением без маски. Тогда возникают более серьезные симптомы", — сказал Попов в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

Он добавил, что чем больше людей носит маски, тем больше становится число людей, которые переносят заражение коронавирусом без симптомов.

"Люди должны потихоньку привыкнуть к тому, что маска работает. Я считаю, что это довольно эффективное средство наряду с дистанцированием. И если выбирать между дистанцированием и маской, то я почему-то считаю, что маска выиграет. Но работать должно и то, и другое", — говорит Попов.

Коротко: разумеется, вирус меньше отверстий в маске, но маска задерживает капли при кашле и чихании, и даже при обычном выдохе и позволяет больному (в том числе болеющему бессимптомно) не распространять вирус дальше, а здровому получить "меньшую дозу" вируса.

Maskid Tallinna linnapildis ja ühistranspordis 5.11.2020 Foto: Andres Putting

Почему в магазинах нужно соблюдать дистанцию, а в общественном транспорте нет?


Весеннее чрезвычайное положение показало, что соблюдать дистанцию в общественном транспорте практически нереально. Поэтому правительство просит перевозчиков организовать в общественном транспорте оповещение о необходимости носить маску.

"Например, это может быть призыв: ”Уважаемые пассажиры, пожалуйста, наденьте маски!” Другая информация относительно мер предосторожности должна быть расположена в общественном транспорте на видном месте", — заявил на пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас.

Почему за столом в ресторане можно собираться по 8 человек, но везде ходить только по двое?


В эфире программы "Кофе+" ситуацию прокомментировал вирусолог Тартуского университета Андрес Меритс: "Я эту логику тоже не полностью понимаю, но думаю, разница в том, что в ресторане люди знают друг друга, знают, с кем они общаются. А в торговых центрах люди двигаются хаотично. В ресторане — своя компания, а в торговом центре — незнакомые люди".

Как пойти в магазин за маской, если у меня кончились маски? Меня же могут не пустить!


"Люди могут выбирать, будет ли это многоразовая маска, одноразовая маска, самодельная маска, шарф и тому подобное", — поясняет министр Кийк. Иными словами, если решили приобрести маску в магазине, то воспользуйтесь для этого хотя бы шарфом. Но не прикрывайте нос и рот рукой — это не имеет никакого смысла.

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