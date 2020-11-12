"Дырочки большие, а вирус маленький, почему маска помогает?" и другие глупые вопросы про ограничения

Читатели RusDelfi встретили новость без воодушевления. Главным образом из-за того, что не верят в действенность принятых мер (а кто-то и в сам коронавирус не верит). Мы собрали наиболее часто встречающиеся в комментариях вопросы и постарались на них ответить — устами специалистов.

Обязать всех носить маски — это вообще законно?



Министр социальных дел Танель Кийк во вторник в эфире "Актуальной камеры" разъяснил, что вводимое с 16 ноября требование носить маски является не обязанностью, а четким указанием и правилом для устроителей мероприятий и операторов общественного транспорта, а также ясным сигналом обществу в целом: "Это рекомендация. Мы не будем никого штрафовать, не будем осуществлять в таком масштабе полицейский надзор. Если мы увидим, что его не выполняют, то правительство при необходимости обсудит дальнейшие шаги, что позволяет по закону ввести обязательное ношение масок уже с возможностью штрафа. Но мы не хотим никого штрафовать".

Маски нужно будет носить в общественном транспорте, в торговых залах и местах общего пользования предприятий торговли, на конференциях, концертах, в театрах и кинотеатрах нужно носить маску или закрывать рот и нос. Исключение составляют люди, которым это противопоказано по медицинским причинам (например, астматики и слабослышащие), а также дети моложе 12 лет. Возможны также другие обоснованные исключения — например, когда в общественном транспорте нет других пассажиров.

Коротко: пока это не требование, а скорее рекомендация. А вот после её несоблюдения (мы, конечно, надеемся на соблюдение) правительство может перейти к репрессивным мерам на законных основаниях.

Дырочки в маске большие, а вирус маленький. Почему маска помогает?





"Цель ношения маски состоит в том, чтобы люди не кашляли бы случайно в сторону других людей и не распространяли бы потенциально вирус вокруг себя", — рассказывает Кийк.

Ему вторит главный медик страны во время весеннего чрезвычайного положения Аркадий Попов.

"Любой медик сегодня скажет, что от этого есть польза. Об этом вышло несколько [научных] статей, которые показывают, что фактические доказательства этому есть. Это рекомендует и научный совет. У нас нет никаких споров по поводу того, что ношение масок не только в принципе снижает риск заражения, но и облегчает симптомы. Если заражение произойдет, то количество вируса, которое получит человек, будет меньше по сравнению с заражением без маски. Тогда возникают более серьезные симптомы", — сказал Попов в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.