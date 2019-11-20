DW: Спикер эстонского парламента обвинил РФ в аннексии 5 процентов страны

Deutsche Welle EST 3

Riigikogu esimees Henn Põlluaas Foto: Rauno Volmar

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии. Об этом он во вторник, 19 ноября, написал на своей странице Facebook. "Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", — написал Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.