DW: Как связаны увольнения журналистов в Эстонии со взлетом правых популистов

Однако в марте партия EKRE вошла в правительство премьера Юри Ратаса, возглавляющего Центристскую партию Эстонии. Кроме этих двух партий, в нынешний кабинет входят также политики из другой консервативной партии — Pro Patria. Всего у представителей EKRE пять министерских портфелей. Март Хельме возглавляет МВД, Мартин Хельме — министерство финансов.

Сегодня EKRE — одна из наиболее быстро растущих политических сил в Эстонии. На парламентских выборах 2015 года она получила голоса 8 процентов избирателей. В 2019 — уже 17,8 процентов. Партия открыто заявляет о своих националистических взглядах. Ее молодое крыло под названием Blue Awakening ("Голубое пробуждение". — Ред.) устраивает факельные шествия, которые напоминают многим события 1930-х годов в Германии. Эстонские правые популисты успешно используют общеевропейскую тенденцию недовольства традиционными партиями, которая привела к новому подъему движения популистов в ЕС.

Правые популисты и свобода прессы в Эстонии

В Эстонии, которая до недавних пор считалась образцом европейского либерального общества, приход к власти EKRE беспокоит многих, но больше всего — журналистов. Ахто Лобякас с 2015 года вел популярное шоу на эстонской общественной радиостанции ERR. В этом месяце он выпустил свою последнюю программу. По словам самого Лобякаса, который является убежденным критиком EKRE, менеджеры радиостанции ERR попросили его сбавить тон и быть более уравновешенным. "Редактор радиостанции ERR Radio 2 попросил меня перестать употреблять в эфире слово "нацист" по отношению к EKRE и заниматься обсуждением политики, а не ценностей", — сообщил он. "Но ведь политика неотделима от ценностей", — добавил журналист.

Когда его спросили, правильно ли для журналиста общественного вещателя быть таким категоричным, Лобякас ответил: "Я не работаю в штате. Со мной заключили контракт, чтобы я делал свое шоу на радиостанции, которая в основном занимается музыкой. При этом ее руководители прекрасно знали о моем стиле и убеждениях. Раньше я критиковал и другие партии, но проблемы возникли только с EKRE. Официально меня никто не увольнял. Но мне предложили выбор между самоцензурой и уходом".

По словам Лобякаса, сторонники EKRE наводнили ERR жалобами. А согласно статуту радиостанции, на каждую жалобу положено отвечать. "Бюджет ERR согласовывает парламент, в котором EKRE сегодня имеет большое влияние, — поясняет Лобякас. — А менеджменту не хочется конфликтовать с теми, кто дает деньги компании".

Предложение заняться самоцензурой

Ведущая газета страны Postimees тоже недавно стала темой новостей, после того как издание покинули несколько журналистов и редакторов. Они заявили, что газета, которая всегда давала площадку взглядам самого широкого диапазона через свою страницу мнений и популярный сайт, стала однобокой. В частности, издание стало придерживаться более консервативных взглядов на такие проблемы, как права ЛГБТ-сообщества, аборты и миграция.

Владелец Postimees и один из самых богатых людей Эстонии Маргус Линнамяэ, отличающийся консервативными взглядами, сделал главным редактором издания племянника лидера EKRE Пеэтера Хельме.

Недавно Хельме написал в своей колонке, что "целью прессы является не независимость сама по себе, а возможность являться инструментом. Инструментом охраны и развития "эстонскости". Нашего языка, сознания и культуры". Это заявление вызвало шок у многих эстонских интеллектуалов и, особенно, журналистов.

Вилья Киислер, прежде работавшая журналистом в Postimees, рассказала, что Хельме попросил ее сделать свой стиль "более умеренным". Также как и Лобякас, Киислер истолковала это замечание как предложение заняться самоцензурой. "Я занимаюсь журналистикой 20 лет. И еще никто не жаловался на мой стиль, пока партия EKRE не набрала силу", — заявила она.

"Ядром свободы слова является свобода выражения мнений, — подчеркнула журналистка. — Там, где не осталось свободы мнений, нет свободы слова".

"Оппоненты приносят пользу делу"

В электронном письме Пеэтер Хельме сообщил DW, что "считает странным, что журналист отреагировал на замечание редактора решением уйти и попытался перевести этот случай в политическую плоскость, и сожалеет об этом". При этом он добавил, что "в Эстонии цензуры нет". "Ни вопросы стиля или языка, ни вопросы журналистской этики не являются вопросами свободы прессы", — подчеркнул Хельме.