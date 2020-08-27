Двустороннее языковое погружение будет применяться не только в детских садах, но и в основных школах

В классе будет учиться двенадцать первоклассников, для шести ребят домашним языком является эстонский язык, другие шесть дома говорят по-русски. Девять из них в мае закончили группу двустороннего языкового погружения в Тапаском детском саду "Викеркаар", в котором продолжится использование этой методики — в 2020/2021 учебном году обучение начнет новая группа детей в возрасте 3 лет.

Главный специалист по многоязычному обучению Департамента по делам образования и молодежи Анна Голубева объяснила, что двустороннее языковое погружение предполагает совместное обучение детей с родным эстонским и русским языком и такая методика позволяет развивать родной язык одновременно с изучением иностранного языка. "Половину учебного времени дети общаются с одним учителем на одном языке, а вторую половину — с другим, используя соответственно другой язык", — сказала Голубева.

В Эстонии разработка программы двустороннего языкового погружения началась в 2013 году. В прошлом учебном году обучение в детском саду по программе двустороннего языкового погружения закончили четыре группы — в Тарту, Пярну, Тапа и Таллинне. Принципы двустороннего языкового погружения использует также частная школа Avatud kool. Прежде в муниципальных школах классов двустороннего языкового погружения не было.

Департамент по делам образования и молодежи координирует программу двустороннего языкового погружения, оказывает методическую поддержку учителям и распространяет информацию о возможностях программы.