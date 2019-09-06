Двухколёсный Таллинн. Корреспондент RusDelfi исследовал все велодорожки города и остался жив

Для лёгкого вида транспорта предусмотрены отдельные дорожки, часть проезжих дорог или специальные полосы движения. На бумаге в Таллинне имеется несчитанные километры велосипедных дорог, для которых даже есть отдельная карта. Но на деле все обстоит несколько иначе.

Развлечение или транспорт

Поездка на велосипеде или электосамокате бывает двух видов: развлекательно-оздоровительная и транспортная. Для развлекательных и оздоровительных поездок замечательно подходят парки, набережные, променады и леса. С этим в Эстонии полный порядок. Однако для города развлекательно-оздоровительные поездки — самые бесполезные. Они не влияют на пробки и экологию. Эти люди не заменяют автомобиль велосипедом или самокатом. Поездки для них — развлечение или спорт. С таким же успехом можно было, например, бегать или гулять.

А вот со второй категорией все не так просто. Люди, пользующиеся велосипедом/самокатом, как транспортом, снижают нагрузку на дороги, освобождают парковочные места, освобождают места в автобусе. По логике их должны любить все, и автомобилисты, и пешеходы. На практике это не так.

Обычные люди, в отличие от велоспортсменов, носят обычную повседневную одежду и ездят на самых простых велосипедах. Им не страшно оставить своего железного коня на привязи на несколько дней на улице. Они не гоняются за последней моделью велосипеда с огромным количеством скоростей от именитого производителя. Их "железный конь" должен быть прост и надёжен, как "Аист".

Велопарковка Foto: Андрей Цветаев

Спортсменам нужна длинная дистанция, на которой можно было бы не сбрасывать скорость в течение многих километров, простым людям нужно доехать как можно быстрее и безопаснее. Решающим фактором для них является время и удобство.

Последняя миля

В городской логистике двухколесный транспорт называют транспортом "последней мили". То есть это транспорт, которым удобно начинать или завершать свой маршрут. Только самый ярый фанат двух колес поедет с окраины Ласнамяэ на работу в центр города на электросамокате или велосипеде. Но таких ярых фанатов относительно немного. Поэтому нет никакого смысла, сделав дорогую велодорожку длинною в 20 километров, надеяться, что офисные клерки из-за нее полностью откажутся от автомобиля в пользу велосипеда.

Транспортная функция самокатов и велосипедов работает только на коротких расстояниях, преимущественно в центре города (расстояние в 3-7 остановок общественного транспорта). Короткие марш-броски на велосипеде или электросамокате намного быстрее прогулки пешком и намного дешевле поездки на автомобиле, и куда меньше зависят от погоды, чем длинные, туристические поездки.

Если посмотреть на карту велодорожек ещё раз, то можно увидеть, что вы без проблем сможете доехать по велодорожкам до деревни Saku или Tabasalu, но проехать через центр города по пярнускому или нарвскому шоссе у вас не получится. А ведь это самые популярные маршруты в городе. По карте видно, что в Эстонии явный перекос в сторону длиннющих веломагистралей и практически полное отсутствие внутриквартального сообщения. Так же бросается в глаза тот факт, что большинство велодорожек в центре города пролегает по окружным маршрутам, что является большой ошибкой.

Полевое исследование

Пестрая и тенистая улица Tehnika имеет велополосы по обеим сторонам проезжей части. Они четко помечены и выделены яркой краской в опасных местах. Каждую весну дорожные службы старательно обновляют стертую за зиму разметку. Проведя на ней полчаса в погожий денёк, корреспондент RusDelfi увидел следующую картину

Велодорожки Foto: Андрей Цветаев

Велодорожки Foto: Андрей Цветаев

К сожалению, ни один велосипедист (ни один!) так и не воспользовался этой велополосой и предпочел двигаться по тротуару, нарушая ПДД. Почему? Да потому что так безопаснее — если ты не слишком уверен в своих силах, то от соседства с авромобилями тебе будет не по себе. А на тротуаре тебя от дороги надежно отделяют деревья и бордюр.

Вторая окружная улица с "велоинфраструктурой" судя по карте — это улица Liivalaia. На нее красной краски уже не хватило. На Liivalaia велополоса, которая и без того идет между двумя рядами машин (см. на красную стрелку), обрывается прямо на светофоре. Дальше перестраивайся, куда хочешь, но помни, что справа и слева у тебя транспорт.

Liivalaia Stockman Foto: Андрей Цветаев

Велоинфраструктура Тартуского шоссе обрывается не менее внезапно. Ценой ошибки несомненно, может стать ваше здоровье.

Так выглядит один из многочисленных пешеходных переходов по направлению к центру города.