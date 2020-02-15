Двойное гражданство. Правительство боится, что суд может принять решение в пользу России?

Министр ответил, что если будет сформирован список государств, граждане которых могут параллельно иметь эстонский паспорт, могут возникнуть вопросы по поводу равного обращения, вплоть до суда. ”Помнится, Яна Тоом однозначно дала понять, что по ее мнению в этом случае речь бы шла о неравном обращении”, — отметил Рейнсалу, имея в виду то, что граждане России могли бы оспорить данный список, если бы не вошли в него.

Если же разрешить гражданам РФ иметь эстонское гражданство, то это может представлять угрозу безопасности. При этом Рейнсалу отмечает, что после узаконивания частичного права государственный суд может разрешить иметь гражданство ЭР всем, и тогда процесс вспять будет уже не обратить.

По его словам, государство должно при необходимости просчитывать свои шаги хоть на сто лет вперед, поэтому пока все остается так, как есть.