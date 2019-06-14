Двое сотрудников столичной больницы и маленький ребенок заболели корью

Также ей заболел маленький ребенок непосредственно перед вакцинацией.

Выявлением контактов и вакцинацией занимаются как Департамент здоровья, там и сама больница.

В последние годы все чаще в Европе говорят о вспышках кори, которые случаются повсеместно. К сожалению, были зарегистрированы случаи и в Эстонии. Возможно, именно в свете этих событий ревакцинация от кори у нас в стране резко выросла — за первый квартал этого года защиту от кори обновили 1337 взрослых. За 2018 год в Эстонии ревакцинировались 1502 взрослых, а в 2017 году — 373.



По сравнению с первым кварталом прошлого года число ревакцинаций выросло более чем в семь раз — за первые три месяца 2018 года от кори ревакцинировались 179 человек.