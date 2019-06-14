Двое сотрудников столичной больницы и маленький ребенок заболели корью(1)
Сегодня стало известно, что двое сотрудников Ляэне-Таллиннской центральной больницы заболели корью.
Сегодня стало известно, что двое сотрудников Ляэне-Таллиннской центральной больницы заболели корью.
Также ей заболел маленький ребенок непосредственно перед вакцинацией.
Выявлением контактов и вакцинацией занимаются как Департамент здоровья, там и сама больница.
В последние годы все чаще в Европе говорят о вспышках кори, которые случаются повсеместно. К сожалению, были зарегистрированы случаи и в Эстонии. Возможно, именно в свете этих событий ревакцинация от кори у нас в стране резко выросла — за первый квартал этого года защиту от кори обновили 1337 взрослых. За 2018 год в Эстонии ревакцинировались 1502 взрослых, а в 2017 году — 373.
По сравнению с первым кварталом прошлого года число ревакцинаций выросло более чем в семь раз — за первые три месяца 2018 года от кори ревакцинировались 179 человек.
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