21.03.2020, 17:56

Двое больных коронавирусом находятся в интенсиве. Один пациент в критическом состоянии

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Двое больных коронавирусом находятся в интенсиве. Один пациент в критическом состоянии
Foto on illustratiivne.Foto: Hendrik Osula

Руководитель по коммуникации Департамента здоровья Симмо Саар отметил, что на данный момент по всей Эстонии госпитализировано 14 заболевших коронавирусом Covid-19, двое из которых находятся на интенсивном лечении.

"Состояние одного пациента на интенсивном лечении стабильное, у второго критическое, — отметил Саар. — Оба старше 50 лет".

По состоянию на утро 21 марта, в Эстонии было диагностировано 306 случаев заражения коронавирусом, из которых 50 случаев — это люди в возрасте 60 лет и старше. За сутки было сделано 308 тестов, из которых 23 были позитивными. С 31 января в Эстонии было сделано 2812 тестов.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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