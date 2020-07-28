Движение поездов между Пяэскюла и Кейла будет восстановлено уже на следующей неделе

”Если на этой неделе между Пяэскюла и Кейла следует пользоваться автобусами, то с начала следующей недели этот участок можно будет вновь проезжать на поезде. Ремонтные работы все еще продолжаются, вследствие чего мы не можем обеспечить движение с обычной частотой, и время в пути местами также будет более продолжительным”, — отметил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”При поездке в Клоогаранна последний участок будет по-прежнему необходимо проезжать на автобусе; также по утрам один рейс будет обслуживаться автобусом, следующим из Палдиски в Кейла, откуда можно пересесть на поезд, следующий до Таллинна. Таким образом, пассажиры прибудут в город в более удобное время. В середине августа мы надеемся восстановить обычную частоту движения поездов”.

Подробная информация об изменениях в расписании движения и местах остановок подменных автобусов опубликована на домашней странице Elron и на информационных стендах посадочных платформ. Кроме того, информацию о движении поездов можно узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.

На подменных автобусах не разрешается перевозить велосипеды. Для проезда по обслуживаемому автобусами участку Elron просит пассажиров с особыми потребностями в плане передвижения связаться по адресу abi@elron.ee или по телефону 616 0245.