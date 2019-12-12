Движение по улице Эндла в Таллинне ограничено из-за аварии водопровода

С 10 утра у здания №8 по улице Эндла в направлении к центру города для движения будут перекрыты две полосы, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Таллиннского водоканала.

Водителям рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

Беспрепятственное движение по улице будет восстановлено при первой возможности.