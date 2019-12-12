12.12.2019, 08:54

Движение по улице Эндла в Таллинне ограничено из-за аварии водопровода


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Движение по улице Эндла в Таллинне ограничено из-за аварии водопровода
Foto: Priit Simson

У здания Департамента социального страхования на улице Эндла в Таллинне в четверг произошла авария водопровода, в связи с чем движение транспорта в районе инцидента ограничено.

С 10 утра у здания №8 по улице Эндла в направлении к центру города для движения будут перекрыты две полосы, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Таллиннского водоканала.

Водителям рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

Беспрепятственное движение по улице будет восстановлено при первой возможности.

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