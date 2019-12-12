12.12.2019, 08:54
Движение по улице Эндла в Таллинне ограничено из-за аварии водопровода
У здания Департамента социального страхования на улице Эндла в Таллинне в четверг произошла авария водопровода, в связи с чем движение транспорта в районе инцидента ограничено.
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