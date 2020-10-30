Движение ”Общая Эстония” запускает новую серию мероприятий

Первое мероприятие состоится 29 октября вечером в 17.30 в библиотеке имени Оскара Лутса в городе Тарту. Приглашаются все, кто хочет обсудить важные вопросы для Тарту, окрестностей и всей Эстонии, поделиться своим мнением и выслушать других. Цель мероприятия — совместный поиск решений, которые помогут построить такую страну, в которой рождение и воспитание детей более не казалось сложной задачей. Движение ”Общая Эстония” задается вопросом, достаточно ли наше открыто дружелюбно по отношению ко всем живущим здесь детям вне зависимости от их происхождения и родного языка.

Сохранение Эстонии — одна из самых больших проблем нашего общества. На 1 января 2020 года в Эстонии проживало 1 328 976 человек, за год оно увеличилось на 4156 человек. Население нашей страны выросло исключительно благодаря иммиграции. Мы хотим, чтобы в эстонских семьях рождалось больше детей. Но одного только желания и увеличения рождаемости недостаточно для того, чтобы построить жизнеспособное общество.

Для обеспечения будущего Эстонии дети должны быть счастливы, расти в спокойном окружении и получить хорошее образование. Только в этом случае они смогут вырасти, реализовать свой потенциал и воплотить мечты, и после этого внести свой вклад в строительства лучшего будущего для Эстонии и всех нас.

Для превращения детей в счастливых и жизнерадостных взрослых мы нуждаемся в здоровом и безопасном государстве, которое будет заботиться о своих жителях. Мы испытываем потребность в обществе, в котором люди уважают друг друга, прислушиваются к чужому мнению и готовы сотрудничать. Мы нуждаемся в обществе, которое ориентировано в будущее, в котором ценят образование и просвещенность, многообразие является ценностью, а дискуссия ключом к пониманию друг друга.

За прямой трансляцией мероприятия можно будет наблюдать в Facebook и Youtube.