19.03.2019, 12:26

Движение "Общая Эстония": нам и нашим политикам пора взглянуть в зеркало и подумать, почему мы оказались в такой ситуации

 (44)
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST
Движение "Общая Эстония": нам и нашим политикам пора взглянуть в зеркало и подумать, почему мы оказались в такой ситуации
Facebook

На выходных активисты, недовольные формируемой коалицией, устроили в соцсети акцию в поддержку демократических ценностей. Позже появилась и группа под названием Kõigi Eesti — "Общая Эстония". Delfi попросил координатора по прессе нового движения Юлию Томберг ответить на несколько вопросов.

Какая ваша основная цель, чего вы хотите добиться?

Сегодняшний раскол в обществе возник не вчера, а развивался в течение многих лет, и у этого есть много причин. Мы хотели найти способ напомнить о конструктивных ценностях, которые мы считаем необходимым сохранить и продолжить развивать в нашей стране. Эстонии нужно такое правительство, которое считалось бы со всем живущими здесь людьми и в равной степени прислушивалось ко мнению всех социальных групп, чтобы никто не оставался бы за бортом. Но нам и нашим политикам пора взглянуть в зеркало и подумать, почему мы оказались в такой ситуации, и как найти новый курс.

Читайте также:

Есть какая-то связь с политикой? Уже ходят слухи, что это проект соцдемов/реформистов.

Движение Kõigi Eesti не связано и не представляет интересы ни одной из партий, а является гражданской инициативой людей, обеспокоенных происходящим в государстве.

Были ли уже какие-то реакции со стороны общественных деятелей на это?

На данный момент количество присоединившихся к странице Кõigi Eesti в Facebook людей достигло 23 000 и постоянно увеличивается. И нам удалось привлечь внимание очень многих, в том числе людей известных в самых разных сферах деятельности. Но самое важное то, что кампания дает платформу людям, искренне переживающим за будущее страны.

Были ли угрозы?

Были комментаторы, которые критикуют и хотят хотят опошлить посыл. Но мы все-таки призываем всех к заботе об окружающих, терпимости, солидарности — мы слишком маленькая страна, чтобы не делать этого и поэтому реакция была преимущественно позитивная.

Консерваторы не заставили долго ждать и организовали свое движение. Что думаете об их контр-инициативе Eestlaste Eesti?

Когда люди, которых заботит судьба Эстонии, говорят о своих переживаниях и выражают свое мнение — это хорошо. Если мы научимся слушать друг друга, то мы сможем двигаться в сторону более сплоченного общества, в котором люди умеют с уважением относиться к чужому мнению, в котором зарождается диалог. Для нас "Эстония эстонцев" — это Эстония всех тех людей, которые считают ее своим домом.

Kuvatõmmis

Есть ли планы перевести акцию из интернета в реальную жизнь? Какое-то мероприятие?

Общая Эстония — это стихийная гражданская инициатива, появившаяся менее недели назад. Она все время развивается и разные варианты обсуждаются. В данный момент мы планируем дальнейшие действия, и как только будет известно что-то более конкретно — сообщим об этом.

Кто стоит за движением "Общая Эстония"?

Кампанию Kõigi Eesti запустила группа небезразличных жителей Эстонии. В их число входят эстонцы, русскоязычные, переехавшие в Эстонию на работу специалисты, предприниматели, женщины и мужчины, молодые, пожилые, представители различных сообществ Эстонии. На сегодняшний день к движению присоединилось более 20 000 человек. В организационной группе движения более 1000 человек, и более 20 человек занимались координацией вопросов символики и создания страницы. Движение Kõigi Eesti не связано и не представляет интересы ни одной из партий, а является гражданской инициативой людей, обеспокоенных происходящим в государстве.

ТОП

[В инициативную группу входят, в числе прочих Дарья Саар, Хелене Ветик, Евгений Кабанов, Мярт Аванди, Кристьян Лепик, Рейн Рауд и другие.]

Полный список: Marko Russiver, Silver Tambur, Karen K Burns, Joao Rei, Julia Tomberg, Ave Tampere, Stewart Johnson, Maria Magdaleena Lamp, Tõnu Runnel, Jana Gashkova, Karoli Hindriks, Ragnar Sass, Rasmus Kaljujärv, Indrek Kasela, Allan Martinson, Margit Keerdo-Dawson, Rein Raud, Dea Martinjonis, Jevgeni Kabanov, Märt Avandi, Kristjan Lepik, Annika Lepp, Devyn Alyss, Mari Seth, Sten Hankewitz, Rando Kauge, Uve Poom, Reelika Virunurm, Nele Plutus, Helene Vetik, Madis Nestor, Tõnis Leht, Hedi Mardisoo, Aimar Aareleid, Victoria Saue, Sören Tiitsmann, Villu Arak, Kristiina Raud, Darja Saar, Mihkel Sirelpuu, Mirjam Matiisen, Urve Eslas, Marko Saue, Aleksander Valdmann, Martin Henk, Ken Saburi, Liisi Voolaid, Kristi Roost.
Читайте также: