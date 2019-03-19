Движение "Общая Эстония": нам и нашим политикам пора взглянуть в зеркало и подумать, почему мы оказались в такой ситуации

Какая ваша основная цель, чего вы хотите добиться?

Сегодняшний раскол в обществе возник не вчера, а развивался в течение многих лет, и у этого есть много причин. Мы хотели найти способ напомнить о конструктивных ценностях, которые мы считаем необходимым сохранить и продолжить развивать в нашей стране. Эстонии нужно такое правительство, которое считалось бы со всем живущими здесь людьми и в равной степени прислушивалось ко мнению всех социальных групп, чтобы никто не оставался бы за бортом. Но нам и нашим политикам пора взглянуть в зеркало и подумать, почему мы оказались в такой ситуации, и как найти новый курс.

Есть какая-то связь с политикой? Уже ходят слухи, что это проект соцдемов/реформистов.

Движение Kõigi Eesti не связано и не представляет интересы ни одной из партий, а является гражданской инициативой людей, обеспокоенных происходящим в государстве.

Были ли уже какие-то реакции со стороны общественных деятелей на это?

На данный момент количество присоединившихся к странице Кõigi Eesti в Facebook людей достигло 23 000 и постоянно увеличивается. И нам удалось привлечь внимание очень многих, в том числе людей известных в самых разных сферах деятельности. Но самое важное то, что кампания дает платформу людям, искренне переживающим за будущее страны.

Были ли угрозы?

Были комментаторы, которые критикуют и хотят хотят опошлить посыл. Но мы все-таки призываем всех к заботе об окружающих, терпимости, солидарности — мы слишком маленькая страна, чтобы не делать этого и поэтому реакция была преимущественно позитивная.