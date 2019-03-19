Движение "Общая Эстония": нам и нашим политикам пора взглянуть в зеркало и подумать, почему мы оказались в такой ситуации

Консерваторы не заставили долго ждать и организовали свое движение. Что думаете об их контр-инициативе Eestlaste Eesti?
Когда люди, которых заботит судьба Эстонии, говорят о своих переживаниях и выражают свое мнение — это хорошо. Если мы научимся слушать друг друга, то мы сможем двигаться в сторону более сплоченного общества, в котором люди умеют с уважением относиться к чужому мнению, в котором зарождается диалог. Для нас "Эстония эстонцев" — это Эстония всех тех людей, которые считают ее своим домом.
Есть ли планы перевести акцию из интернета в реальную жизнь? Какое-то мероприятие?
Общая Эстония — это стихийная гражданская инициатива, появившаяся менее недели назад. Она все время развивается и разные варианты обсуждаются. В данный момент мы планируем дальнейшие действия, и как только будет известно что-то более конкретно — сообщим об этом.
Кто стоит за движением "Общая Эстония"?
Кампанию Kõigi Eesti запустила группа небезразличных жителей Эстонии. В их число входят эстонцы, русскоязычные, переехавшие в Эстонию на работу специалисты, предприниматели, женщины и мужчины, молодые, пожилые, представители различных сообществ Эстонии. На сегодняшний день к движению присоединилось более 20 000 человек. В организационной группе движения более 1000 человек, и более 20 человек занимались координацией вопросов символики и создания страницы. Движение Kõigi Eesti не связано и не представляет интересы ни одной из партий, а является гражданской инициативой людей, обеспокоенных происходящим в государстве.
[В инициативную группу входят, в числе прочих Дарья Саар, Хелене Ветик, Евгений Кабанов, Мярт Аванди, Кристьян Лепик, Рейн Рауд и другие.]
Полный список: Marko Russiver, Silver Tambur, Karen K Burns, Joao Rei, Julia Tomberg, Ave Tampere, Stewart Johnson, Maria Magdaleena Lamp, Tõnu Runnel, Jana Gashkova, Karoli Hindriks, Ragnar Sass, Rasmus Kaljujärv, Indrek Kasela, Allan Martinson, Margit Keerdo-Dawson, Rein Raud, Dea Martinjonis, Jevgeni Kabanov, Märt Avandi, Kristjan Lepik, Annika Lepp, Devyn Alyss, Mari Seth, Sten Hankewitz, Rando Kauge, Uve Poom, Reelika Virunurm, Nele Plutus, Helene Vetik, Madis Nestor, Tõnis Leht, Hedi Mardisoo, Aimar Aareleid, Victoria Saue, Sören Tiitsmann, Villu Arak, Kristiina Raud, Darja Saar, Mihkel Sirelpuu, Mirjam Matiisen, Urve Eslas, Marko Saue, Aleksander Valdmann, Martin Henk, Ken Saburi, Liisi Voolaid, Kristi Roost.