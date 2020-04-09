Движение на улице Луйзе будет приостановлено на время строительных работ

”Закрытие улицы необходимо в связи со следующим этапом капитального ремонта улицы Койду. В связи с этим улицу Луйзе временно нельзя будет использовать для того, чтобы проехать в сторону Кристийне и Мустамяэ. Жителям улицы Луйзе будет обеспечен доступ к дому на автомобиле. Улица также будет открыта для пешеходов. Другие участники движения смогут воспользоваться улицей Эндла, которая на время работ будет сделана двухсторонней”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

С бульвара Каарли в Кристийне можно будет проехать по улице Эндла. Водителей, которые едут в Мустамяэ, чтобы рассредоточить движение, просят воспользоваться улицей Тынисмяэ и затем Пярнуским шоссе. В сторону Хааберсти можно будет проехать, воспользовавшись улицами Тоомпуйестеэ или Техника, а затем Палдиским шоссе.

Во время работ на перекрестке улиц Койду и Луйзе сначала будут заменены канализационные трубы и электросети уличного освещения, а затем будет восстановлено дорожное покрытие. Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществляет фирма YIT Eesti AS.

”Просим следовать временным знакам организации движения и запастись в связи с ограничениями движения временем. Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на понимание”, — добавила Аус.

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