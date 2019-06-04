Движение на кругу Виру будет регулировать муниципальная полиция

Закрытие улицы Йыэ, как и предполагалось, вызвало заторы, для смягчения которых были изменены светофорные циклы. А на вечерние часы "пик" на площадь Виру будут высылаться регулировщики.
Несмотря на заблаговременное оповещение, большинство водителей сегодня в утренние часы "пик" следовало привычным маршрутом, что и создало заторы на круговой развязке площади Виру. В то же время недогружены были улицы Крейцвальда, Гонсиори и Тартуское шоссе. Таллинский транспортный департамент рекомендует всем в часы наибольшей нагрузки утром и вечером выбирать объездные маршруты, оставляя больше простора общественному транспорту.
Практика свидетельствует, что заторы возникают в первые три для после реорганизации схемы движения. Потом обстановка нормализуется. Это касается и соблюдения графиков общественным транспортом.
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