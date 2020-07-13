Движение хиппи организует в Эстонии месячный лагерь. В Польше он сопровождался вспышкой дизентерии

Движение хиппи Rainbow зародилось в США, а на первый слет в Колорадо в 1972 году съехались свыше 20 000 человек. В восьмидесятых хиппи стали проводить сборы и в других странах по всему миру. Четкого руководства у движения нет, но всё же сформировались два подразделения — в США и Европе.

В этом году ежегодный сбор европейское отделение хочет провести в Эстонии с 20 июля по 19 августа. Сообщается, что лагерь пройдет в Южной Эстонии, но конкретное место еще ищут, оно определится в ближайшие дни.

По оценке Rainbow, основанной на прежних слетах, в Эстонию могут прибыть 1500-3000 человек. Возможно, учитывая обилие комаров и прохладный климат, и меньше — в районе 1000. Предварительной регистрации в лагерь нет. С 15 июля по связанным с коронавирусом причинам массовые мероприятия можно проводить с участием не более 2000 человек.

К сожалению, не всегда в лагерях хиппи удается следовать гигиеническим требованиям. Например, в лагере Rainbow в 2018 году в Польше было зафиксировано распространение бактерии Shigella, которая является возбудителем дизентерии. 45 человек жаловались на симптомы дизентерии, у 14 человек эта инфекция была тестовым путем обнаружена.

Несколько человек заразились болезнью грязных рук в 2017 году в Северной Италии.

В этом году к проблемам организации прибавился и коронавирус, профилактика которого тоже требует частого мытья рук. А отношение к Covid-19 в среди хиппи неоднозначное, многие верят в теории заговора, сети 5G и причастность Билла Гейтса.

При отсутствии на слетах Rainbow четких правил и руководства, непонятно, как участники будут соблюдать правила санитарии.

Наркотики и насилие

Хотя члены движения говорят о спокойствии, любви и толерантности, не всегда в подобных лагерях обходится без инцидентов. В 2014 году, например, была осуждена на год одна американка за поножовщину. Некоторые хиппи сбрасывают с себя в лагере покровы одежды. Ходят разговоры о об употреблении алкоголя и наркотиков. Были случаи, когда требовалось вмешательство медиков, чтобы привести в чувство людей с передозировкой.