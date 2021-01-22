Две трети клещей в Эстонии переносят болезни

В результате исследования выяснилось, что наиболее распространены возбудители клещевого риккетсиоза, которые были обнаружены в более чем трети всех исследованных клещей.

Самым опасными с этой точки зрения регионами оказались Тартумаа, Харьюмаа и Валгамаа.

Всего в 2020 году в банк поступило 6400 клещей, из которых 3563 (около 55%) было исследовано. На карте отметили 16 045 мест обитания.

Картографирование на сайте puugiinfo.ee продолжается. Если вы найдете у себя или своего питомца клеща, то просто можете отметить на карте место вашего нахождения.