22.01.2021, 11:12

Две трети клещей в Эстонии переносят болезни

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Eesti elanikud on üleskutse hästi vastu võtnud – juba esimese kahe päevaga oli kaardile märgitud 1500 uut puugileidu üle terve Eesti. Sellele võis kaasa aidata puukidele soodne soe talv, mistõttu nende arvukus võib sel aastal olla tavapärasest suurem.
Foto: Viio Aitsam

В прошлом году Институт развития здоровья при помощи жителей Эстонии произвел картографирование мест обитания клещей, чтобы выяснить наиболее опасные регионы.

В результате исследования выяснилось, что наиболее распространены возбудители клещевого риккетсиоза, которые были обнаружены в более чем трети всех исследованных клещей.

Самым опасными с этой точки зрения регионами оказались Тартумаа, Харьюмаа и Валгамаа.

Всего в 2020 году в банк поступило 6400 клещей, из которых 3563 (около 55%) было исследовано. На карте отметили 16 045 мест обитания.

Картографирование на сайте puugiinfo.ee продолжается. Если вы найдете у себя или своего питомца клеща, то просто можете отметить на карте место вашего нахождения.

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