Две трети клещей в Эстонии переносят болезни

В прошлом году Институт развития здоровья при помощи жителей Эстонии произвел картографирование мест обитания клещей, чтобы выяснить наиболее опасные регионы.
В результате исследования выяснилось, что наиболее распространены возбудители клещевого риккетсиоза, которые были обнаружены в более чем трети всех исследованных клещей.
Самым опасными с этой точки зрения регионами оказались Тартумаа, Харьюмаа и Валгамаа.
Всего в 2020 году в банк поступило 6400 клещей, из которых 3563 (около 55%) было исследовано. На карте отметили 16 045 мест обитания.
Картографирование на сайте puugiinfo.ee продолжается. Если вы найдете у себя или своего питомца клеща, то просто можете отметить на карте место вашего нахождения.
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