Две "многоразовые" маски за 50 евро: живущий в Эстонии португальский бизнесмен наживается на страхе людей перед коронавирусом

Проживший в Таллинне несколько лет и создавший в Эстонии семью португальский бизнесмен продает в интернете дорогущие маски. К одноразовым маскам "толковый" бизнесмен продавал в придачу трехлетнюю гарантию, которая заставляла покупателей верить, что маска многоразовая, пишет Eesti Päevaleht.
"Безусловно, играет он лучше среднего уровня. Это обусловлено национальностью", — сказал главный тренер футбольного клуба Eston Villa Янек Луссмаа. Он говорил о левом крайнем нападающем своего любительского клуба по имени Рикардо Хорхе Перейра Де Суза Коэльо. Прошлой осенью в одном из последних матчей сезона Коэльо забил за свой клуб два гола.
Товарищи Де Суза по команде знают, что мужчина занимается интернет-торговлей. Они также знают, что ему нравятся быстрые автомобили. В его автопарк входили по меньшей мере два Ferrari и один McLaren 720S Spider. Стоимость такого автомобиля начинается от 300 000 евро. Но, очевидно, немногие знают, что очень богатый португалец руководит в Таллинне бизнесом, который извлекает большую выгоду из коронавирусного кризиса.
В течение последних двух месяцев, когда весь мир боролся с пандемией коронавируса и аптеки, больницы и правительства в панике искали средства индивидуальной защиты, продаваемые по бешеным ценам защитные маски SafeMask стали в интернете, очевидно, самым распространяемым средством защиты. На самом деле эта одноразовая маска может быть даже опасной, потому что покупатели считают ее многоразовой. Хотя ведущие этот бизнес не раскрывают объем продаж, они могли заработать миллионы евро. Это выясняется из совместного расследования BuzzFeed News и Университета Джорджа Вашингтона.
BuzzFeed поделилась собранными данными с Eesti Päevaleht, и EPL участвовала в расследовании в качестве местного партнера. Доказательства показывают, что в центре огромного бизнеса живущий в Таллинне бизнесмен, прежняя деятельность которого сделала из него мультимиллионера. А также принесла с собой сотни разозленных, обманутых клиентов по всему миру и недовольство департаментов защиты прав потребителей.
Реклама использующих товарный знак SafeMask масок начала распространяться уже в феврале. О них у возможных клиентов оставалось впечатление, что предлагаемые маски многоразовые, хотя на самом деле это обычные одноразовые маски. Содержащих такую рекламу электронных писем в течение короткого времени разослали более миллиарда. Они стремительно распространялись, например, в американских пропагандирующих консервативное мировоззрение мейл-листах, рассылках направленного на выживание образа жизни, а также в виде прямого спама. Также реклама попала в рассылку популярного horoscope.com и, например, в одну бразильскую группу в Facebook, где около миллиона членов.
Когда количество заболевших повышалось, все больше людей умирало от вызванных вирусом заболеваний и страх людей все увеличивался, спамеры стали использовать при отправке электронных писем домен .icu. ICU — распространенная в английском языке аббревиатура, которая означает отделение интенсивной терапии. Домен с этой же аббревиатурой на самом деле начали использовать в 2018 году для обозначения выражения "I see you" — "Я вижу тебя".
Схема работает просто. В электронных письмах и спаме рекламируют безопасную маску, играют на связанных с эпидемией страхах, предупреждают, что запас масок с минуты на минуту закончится. Если ты не хочешь лишиться хорошей возможности, то сейчас еще можешь получить маску со скидкой 50%.
Не предчувствующие дурного люди нажимают на ссылку, которая перенаправляет их на продающий маски сайт. Чтобы все было более аутентичным, этот сайт "анализирует", есть ли еще в наличии маски в твоем районе. Затем интернет-страница говорит, что для тебя бронируют на складе определенное количество. На следующей странице запускается короткий таймер, который показывает, как долго для тебя придерживают товар.
В то же время в нижнем краю экрана мигают сообщения, которые говорят, что кто-то другой только что купил маску. "Анне А из волости Тарту только что купила пять упаковок", — говорит одно сообщение. "Диана М из волости Куусалу купила три упаковки", — говорит другое. Так у возможных покупателей остается впечатление, что предложение действует короткое время и дефицитный товар может с минуты на минуту закончиться.
Если же более внимательно следить за сайтом, обнаруживается, что сообщения о якобы только что купивших маску людях повторяются. Анна А и Диана М — только два из примерно пяти клиентов, которые все время повторяются. Также ничего не случится, если таймер дойдет до нуля. Предложение не теряет силу.
За состоящую из двух масок упаковку продавец просит 50 евро, это уже с 50-процентной скидкой. Что речь идет об одноразовой маске, защитная способность которой длится примерно четыре часа, не говорится нигде. Наоборот, покупателю предлагают за отдельную сумму возможность купить на маски трехлетнюю дополнительную гарантию. В зависимости от упаковки она стоит 5-15 евро.
***
Одним из тех, кто попался на удочку спама, был знаменитый бродвейский актер Рэй Шелл. Он знал, что маски — дефицитный товар. Сначала неожиданно пришедшее в почтовый ящик электронное письмо насторожило его. Но страх перед вирусом победил.
"По фотографии она выглядела красивой и прочной, и мне показалось, что я смогу ее использовать больше одного раза. Поэтому я ее купил", — сказал Шелл.
Шелл заплатил за две маски 39,99 долларов, хотя аналогичные маски обычно стоят 75 центов. Но спустя несколько дней товар не пришел. По номеру телефона отдела обслуживания клиентов на его вопрос сказали, что поскольку спрос такой большой, доставка маски смело займет еще месяц. "Я на это очень грубо пошутил: надеюсь, что к этому времени буду еще жив", — сказал Шелл.
Живущая в Канаде в Нью-Брансуике 72-летняя пенсионерка Лоррейн МакНилл-Кралл купила в феврале пять масок SafeMask за 95 долларов. Она тоже, как и Шелл, считала, что маски многоразовые. Брат-близнец Лоррейн, выходя в продуктовый магазин, использует одну и ту же SafeMask. "Я заплатила за них так много. Это делает меня несчастной, особенно поскольку я пенсионерка, — сказала она. — Мы все встревожены и хотели защиты".
***
Де Суза ответил на телефонный звонок Eesti Päevaleht. "Если вы найдете кого-то, кто занимается спамом, то сообщите мне об этом, пожалуйста. Такое поведение мы не одобряем и не хотим видеть у себя", — сказал он.
Де Суза не раскрыл, сколько масок он продал на волне коронавирусного кризиса. Он также не согласен с утверждением, что стоимость масок неразумно высокая. "Я не зарабатываю большую прибыль на этом", — заявил он и добавил, что маски сейчас отправляют клиентам с китайского склада предприятия.
Он отказался раскрывать и себестоимость масок. Но на таможенных бумагах отправленной МакНилл-Кралл посылки написано, что стоимость упаковки из пяти SafeMask составляет 4 евро.
Де Суза также утверждал, что у клиентов нет никакой причины считать, что маски многоразовые. "На фотографиях видно, что маски явно одноразовые. Никто не говорит, что они действуют вечно. Это предполагать было бы нереально".
Одна из причин, почему покупатели верили в длительное действие маски, кроется в предложенной при продаже за дополнительную сумму трехлетней гарантии. Де Суза сообщил, что не знал о продаже дополнительной гарантии. "Мы вернем людям деньги за гарантию, я обещаю вам это", — сказал он.
Через несколько часов после беседы с Де Суза с сайта продажи SafeMask исчезло предложение дополнительной гарантии, сообщения об одновременно совершающих покупки людях, а также стоимость масок упала приблизительно на три четверти.
А 20 апреля маски вовсе исчезли с сайта продажи. Вместо них Де Суза теперь продает исправляющее осанку устройство BackHero X.
Рэй Шелл же до сих пор не получил свои маски.
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Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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