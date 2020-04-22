"Безусловно, играет он лучше среднего уровня. Это обусловлено национальностью", — сказал главный тренер футбольного клуба Eston Villa Янек Луссмаа. Он говорил о левом крайнем нападающем своего любительского клуба по имени Рикардо Хорхе Перейра Де Суза Коэльо. Прошлой осенью в одном из последних матчей сезона Коэльо забил за свой клуб два гола.

Товарищи Де Суза по команде знают, что мужчина занимается интернет-торговлей. Они также знают, что ему нравятся быстрые автомобили. В его автопарк входили по меньшей мере два Ferrari и один McLaren 720S Spider. Стоимость такого автомобиля начинается от 300 000 евро. Но, очевидно, немногие знают, что очень богатый португалец руководит в Таллинне бизнесом, который извлекает большую выгоду из коронавирусного кризиса.

В течение последних двух месяцев, когда весь мир боролся с пандемией коронавируса и аптеки, больницы и правительства в панике искали средства индивидуальной защиты, продаваемые по бешеным ценам защитные маски SafeMask стали в интернете, очевидно, самым распространяемым средством защиты. На самом деле эта одноразовая маска может быть даже опасной, потому что покупатели считают ее многоразовой. Хотя ведущие этот бизнес не раскрывают объем продаж, они могли заработать миллионы евро. Это выясняется из совместного расследования BuzzFeed News и Университета Джорджа Вашингтона.

BuzzFeed поделилась собранными данными с Eesti Päevaleht, и EPL участвовала в расследовании в качестве местного партнера. Доказательства показывают, что в центре огромного бизнеса живущий в Таллинне бизнесмен, прежняя деятельность которого сделала из него мультимиллионера. А также принесла с собой сотни разозленных, обманутых клиентов по всему миру и недовольство департаментов защиты прав потребителей.

Реклама использующих товарный знак SafeMask масок начала распространяться уже в феврале. О них у возможных клиентов оставалось впечатление, что предлагаемые маски многоразовые, хотя на самом деле это обычные одноразовые маски. Содержащих такую рекламу электронных писем в течение короткого времени разослали более миллиарда. Они стремительно распространялись, например, в американских пропагандирующих консервативное мировоззрение мейл-листах, рассылках направленного на выживание образа жизни, а также в виде прямого спама. Также реклама попала в рассылку популярного horoscope.com и, например, в одну бразильскую группу в Facebook, где около миллиона членов.