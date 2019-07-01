Две эстонские туристки получили в Риме солидные штрафы за купание в фонтане(18)
Прошедшие выходные для римских фонтанов были напряженными: сразу семь туристов решили охладиться в исторических местах, и были за это крупно оштрафованы.
Прошедшие выходные для римских фонтанов были напряженными: сразу семь туристов решили охладиться в исторических местах, и были за это крупно оштрафованы.
29 июля у полиции в столице Италии было много работы. На рассвете 42-летний житель Украины залез в фонтан Треви и получил штраф на 450 евро. Чуть позже, в 5 утра штраф на такую же сумму был выписан француженке, которая решила смочить в этом же фонтане ноги.
Не успели полицейские разобраться с француженкой, как в построенный в 17-м веке фонтан плюхнулась и поплыла молодая американка. 450 евро пришлось заплатить и ей.
На следующий день неприятности у туристов продолжились. В 6 утра в фонтан Пьяцца Навона залезли поплескаться два мужчины из Новой Зеландии и две женщины из Эстонии — каждый из них получил штраф на ту же сумму 450 евро.
Жарко на улице или нет, туристам стоит всегда помнить: купание в заграничном фонтане может обойтись довольно дорого.
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