Две эстонские туристки получили в Риме солидные штрафы за купание в фонтане

29 июля у полиции в столице Италии было много работы. На рассвете 42-летний житель Украины залез в фонтан Треви и получил штраф на 450 евро. Чуть позже, в 5 утра штраф на такую же сумму был выписан француженке, которая решила смочить в этом же фонтане ноги.

Не успели полицейские разобраться с француженкой, как в построенный в 17-м веке фонтан плюхнулась и поплыла молодая американка. 450 евро пришлось заплатить и ей.

На следующий день неприятности у туристов продолжились. В 6 утра в фонтан Пьяцца Навона залезли поплескаться два мужчины из Новой Зеландии и две женщины из Эстонии — каждый из них получил штраф на ту же сумму 450 евро.

Жарко на улице или нет, туристам стоит всегда помнить: купание в заграничном фонтане может обойтись довольно дорого.