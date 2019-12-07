Дважды возвращали с того света. Мужчина рассказал, как 43 года живет с тяжелым заболеванием

Вспоминая о самых сложных моментах, Маргус говорит, что в больнице его дважды возвращали ”с того света”. ”Восстановление после комы было трудным. В повседневной жизни я должен постоянно считаться с состоянием своего здоровья, я вынужден был отказаться от некоторой еды, занятий спортом, физической работы, нагрузок и тд. Я могу находиться только в тех местах, где поблизости есть туалет. Ночные походы в туалет мешают сну. Из-за укороченного кишечника обычная еда не переваривается в моем организме в достаточной степени, поэтому у меня дефицит веса. Я делаю в мышцы уколы с минералами и витаминами. В периоды обострений или даже просто при смене погоды я чувствую себя нервным и уставшим”.

”Тяжело было пережить все, что связано с операциями: сильные боли и долгий период восстановления”, — добавил Маргус. ”Кроме того, я был вынужден менять места работы, поскольку не мог выполнять все поставленные задачи. Я понял, что больше не стою наравне с другими работниками. Меня очень беспокоят постоянные боли в животе, расстройство желудка и проблемы с поиском туалета”.

”Если говорить о лечении, то в период 1976-1995 у меня не было никакого постоянного лечения до тех пор, пока не поставили диагноз”, — сказал мужчина. ”После этого мне назначили таблетки, а затем — биологическое лечение, которое мне помогло и вывело в ремиссию”.

Тем, кому только что поставили диагноз, Маргус советует не опускать руки, а прислушиваться к своему организму. ”Вы не должны просто отказываться от лекарств, перейдя на полезную пищу. Мой пример показывает, что болезнь может быть находиться в латентной форме в течение 20 лет, пока длится ремиссия, а потом обостриться с новой силой. Кроме того, стоит обязательно связаться с нашим обществом, чтобы мы смогли друг другу помочь”.

”Речь идет о заболеваниях, которые в Эстонии еще не так распространены, как в Западной Европе или в США” — сказал гастроэнтеролог Восточно-Таллиннской центральной больницы др Бенно Маргус. ”В случае с этими заболеваниями мы действительно не можем точно сказать, от чего они возникают. К сожалению, пациентов нельзя полностью вылечить. Ни одно лекарство не является полностью эффективным в случае с язвенным колитом и болезнью Крона”.

Говоря о лечении пациентов, др Маргус подчеркивает, что в Эстонии доступны все те же методы лечения, что и в других странах. ”При необходимости мы можем продвигаться шаг за шагом и попробовать все методы лечения. Одним из наиболее эффективных методов является биологическое лечение, но и оно не панацея. Ремиссии достигают примерно 40% больных, кроме того, есть случаи, когда болезнь сама переходила в стадию ремиссии”.