Два последних изменения в распоряжениях премьер-министра — общественные учреждения и передвижение с островов(1)
RusDelfi публикует распоряжение премьер-министра Юри Ратаса № 73 и № 71 в полном обьеме.
RusDelfi публикует распоряжение премьер-министра Юри Ратаса № 73 и № 71 в полном обьеме.
Изменение распоряжения премьер-министра № 70 от 27 апреля 2020 года ”Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений для общественных учреждений”
Принято 29.04.2020 № 73
Исходя из особого положения, введенного распоряжением Правительства Республики № 76 от 12 марта 2020 года ”Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики”: 1. На основании ч. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях изменить пункт 1 распоряжения премьер-министра № 70 от 27 апреля 2020 года ”Изменение распоряжения № 29 от 14 марта 2020 года ”Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений для общественных учреждений”, которым был изменен п. 2 1 , и сформулировать п. 2 1 следующим образом: ”2 1 . Указанное в пункте 1 ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание в тренажерных залах не распространяется на уличные тренажерные залы, если собственник или владелец уличного тренажерного зала обеспечил влажную очистку инвентаря уличного тренажерного зала не менее одного раза в течение 24 часов.”. 2. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно 3. Распоряжение вступает в силу 2 мая 2020 года.
Настоящим распоряжением ослабляются меры, введенные для защиты жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса с целью пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики. Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.
Изменение распоряжения премьер-министра № 30 от 14 марта 2020 года ”Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений на свободное передвижение на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и острова Мания”
Принято 28.04.2020 № 71
Исходя из особого положения, введенного распоряжением Правительства Республики № 76 от 12 марта 2020 года ”Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики”: 1. Изменить распоряжение премьер-министра № 30 от 14 марта 2020 года, которым премьер-министр, как руководитель особого положения, ввел ограничения на свободное передвижение на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и острова Мания, следующим образом: 1) Дополнить п. 2 подпунктом 12 в следующей формулировке: ”12) лицо, местом жительства, дополнительным адресом или адресом места нахождения которого или местом жительства, дополнительным адресом или адресом места нахождения его ближайшего члена семьи в соответствии с регистром народонаселения является волость Сааремаа, волость Хийумаа, волость Вормси, волость Рухну, волость Кихну, волость Муху или остров Мания”. 2) Признать подпункты 4 и 10 п. 2 недействительными. 3) Признать пункты 2 2−2 4 недействительными. 2. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно 3. Распоряжение вступает в силу 4 мая 2020 года.
Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.
В случае невыполнения надлежащим образом мер, применяемых при введении особого положения, применяются средства административного принуждения, указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро. Административный штраф не является наказанием.
Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.
Юри Ратас, Руководитель особого положения
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