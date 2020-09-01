Два новых случая коронавируса на Сааремаа: инфицированные приехали на автобусе Таллинн — Курессааре

В связи с этим комиссия просит всех пассажиров вышедшего в этот день из Таллинна в Куресааре в 11.45 автобуса Lux Express следить за своим здоровьем и при первых подозрениях на болезнь звонить семейному врачу.
"По данным Департамента здоровья, инфицирование произошло за пределами Сааремаа в результате близкого контакта с членом семьи", — сообщила кризисная комиссия.
Сейчас на самоизоляции находятся также водитель автобуса и еще три человека.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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