Два новых случая коронавируса: болезнь привезли из России монахини Пюхтицкого монастыря

По прибытию в Эстонию монахини сразу же отправились в Нарве на обязательный карантин, теперь у них проявились симптомы. По словам пресс-секретаря Департамента здоровья, болезнь у обеих женщин протекает тяжело — им пришлось отправиться на больничное лечение.

Одна из женщин — в возрасте 40+, второй — за шестьдесят.

Где именно монахини находились в России, официально еще не известно. По всей видимости, где-то в монастыре. Так как женщины после пересечения границы пребывали на самоизоляции, опасности распространения вируса, к примеру, в самом Куремяэском монастыре, нет.

Департамент здоровья подчеркивает, что данный случай показывает необходимость соблюдения самоизоляции по прибытии из-за рубежа.

Под наблюдением Департамента здоровья сейчас находятся 2 очага заражения в семьях. Один из них в Таллинне в семье из четырех человек. Другой в Нарва-Йыэсуу, где заражены уже шестеро. В обе семьи вирус привезли из России.

Ситуация по состоянию на пятницу

По состоянию на утро 10 июля 5 человек в Эстонии нуждаются в больничном лечении в связи с коронавирусом, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. В течение минувших суток летальных исходов в связи с коронавирусом не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии скончались 69 человек.

На сегодняшний день в больницах завершен 391 случай заболевания COVID-19 у 378 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1894 человека. Из них истории болезни 1430 человек закончены (75,5%), у 464 человек (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

В Эстонии в общей сложности сделано более 111 тысяч первичных тестов, из них 2013, т.е. 1,8% были положительными на вирус SARS-CoV-2. С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения SARS-CoV-2 и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди в течение 15 минут находились друг от друга на расстоянии ближе 2 метров.