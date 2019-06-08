Два миллиона долларов за жизнь. Больничная касса обсудит поддержку лечения маленькой Аннабель

Кийк сказал, что хотя родители Аннабель еще не подали в Больничную кассу официального ходатайства о помощи, к этому готовы и обсуждения относительно возможностей идут.

Когда Больничная касса получит ходатайство для лечения Аннабель, его взвесят как эксперты, так и комиссия по лекарствам. Комиссия сделает предложение относительно лекарства совету Больничной кассы, откуда положительное решение двинется дальше на утверждение правительству.

Получивший широкий отклик в социальных сетях призыв поддержать лечение трехмесячной Аннабель к сегодняшнему дню разросся в масштабную кампанию. Поскольку заболевание срочно требует лечения, помощь нужна так быстро, как только возможно.

Вчера Детский фонд Клиники Тартуского университета сообщил, что выделит на необходимое для спасение жизни Аннабель лечение 400 000 евро из своего резервного фонда. Это самая большая финансовая поддержка в истории Детского фонда.

На лечение маленькой Аннабель можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении "Annabel":

Swedbank IBAN EE682200221015828742