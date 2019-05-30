Два десятка заключенных Вируской тюрьмы отказались принимать пищу

Как сообщили порталу rusDelfi.ee, несколько десятков заключенных Вируской тюрьмы уже длительное время в знак протеста не принимают пищу.

Они считают свои права нарушенными, так как администрация поставила на раздачу питания человека с гомосексуальным прошлым. По негласным правилам криминального мира, из рук таких осужденных еду принимать нельзя.

В Министерстве юстиции rusDelfi подтвердили полученную информацию. По данным Минюста, начиная с 20 мая примерно 25 человек отказались по указанной причине принимать горячую пищу.

Но заключенные не голодают. «Они питаются едой, купленной в тюремном магазине», - сообщила пресс-служба министерства.