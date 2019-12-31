Два десятка малообеспеченных семей в столичном Кристийне получили от спасателей и государства необычный подарок
В рамках общереспубликанского проекта Спасательного департамента ”500 пожаробезопасных домов” за два года были приведены в надлежащий порядок 663 жилища. Наряду с прочими местными самоуправлениями в проекте участвовал также и город Таллинн, из бюджета которого были выделены средства на покрытие половины расходов. В районе Кристийне благодаря этому проекту была обеспечена пожаробезопасность в 20 домах.
Создан первый в мире квантовый двигатель
Алексей Миллер: биография, жена и дети, национальность
ФИФА рассматривает вариант изменения правила определения офсайда
Ученые прогнозируют климатическую катастрофу в Европе