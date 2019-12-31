Два десятка малообеспеченных семей в столичном Кристийне получили от спасателей и государства необычный подарок

”Целью проекта было обеспечить противопожарную безопасность в домах тех людей, кто сами по разным причинам этого сделать не могли. Так что в нашем районе участниками проекта стали преимущественно одинокие пенсионеры, доходы которых очень низкие, либо у них нет близких родственников, кто мог бы взять на себя расходы. В нескольких домах живут люди с особыми потребностями, одним из участников проекта стала многодетная семья”, — рассказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

”Дома для обустройства были выбраны Спасательным департаментом по предложению отдела социального обеспечения управы. К ним добавили также те жилища, которые были еще раньше отмечены инспекторами по противопожарной безопасности в ходе консультационных визитов на дом, и все эти здания были сведены в единый список. Поскольку в нескольких домах, к сожалению, недавно уже случались небольшие возгорания, то ими занялись в первую очередь”, — описал Рийбе методику выбора зданий.