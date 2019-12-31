31.12.2019, 11:50

Два десятка малообеспеченных семей в столичном Кристийне получили от спасателей и государства необычный подарок

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Два десятка малообеспеченных семей в столичном Кристийне получили от спасателей и государства необычный подарок
Спасательный департамент

В рамках общереспубликанского проекта Спасательного департамента ”500 пожаробезопасных домов” за два года были приведены в надлежащий порядок 663 жилища. Наряду с прочими местными самоуправлениями в проекте участвовал также и город Таллинн, из бюджета которого были выделены средства на покрытие половины расходов. В районе Кристийне благодаря этому проекту была обеспечена пожаробезопасность в 20 домах.

”Целью проекта было обеспечить противопожарную безопасность в домах тех людей, кто сами по разным причинам этого сделать не могли. Так что в нашем районе участниками проекта стали преимущественно одинокие пенсионеры, доходы которых очень низкие, либо у них нет близких родственников, кто мог бы взять на себя расходы. В нескольких домах живут люди с особыми потребностями, одним из участников проекта стала многодетная семья”, — рассказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

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”Дома для обустройства были выбраны Спасательным департаментом по предложению отдела социального обеспечения управы. К ним добавили также те жилища, которые были еще раньше отмечены инспекторами по противопожарной безопасности в ходе консультационных визитов на дом, и все эти здания были сведены в единый список. Поскольку в нескольких домах, к сожалению, недавно уже случались небольшие возгорания, то ими занялись в первую очередь”, — описал Рийбе методику выбора зданий.

”Главной проблемой в домах была устаревшая электропроводка, но в порядок приводили также печи и плиты, чинили трубы и очищали дымоходы. Во всех домах установили новые датчики дыма и угарного газа, в одном жилище использовали специальные приборы для слабослышащих людей. На сегодня все работы завершены. Благодарим владельцев помещений за согласие принять участие в проекте. Спасибо Спасательному департаменту за сотрудничество, и нам очень приятно, что благодаря этой совместной инициативе мы смогли помочь людям”, — добавил Рийбе.

В общей сложности в рамках проекта ”500 пожаробезопасных домов” были приведены в порядок 663 жилых помещения в 79 местных самоуправлениях по всей Эстонии. Правительство республики выделило на проведение работ 1,5 миллиона евро, органы местных самоуправлений внесли со своей стороны еще почти 670 000 евро.

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