Душа болит за Эстонию? Участвуйте в программе дружественного к семье работодателя!

В этом году окончательные знаки дружелюбного к семье работодателя получили 24 организации, в том числе LHV и Департамент статистики, которые удостоились золотых знаков.

”За получением золотого знака дружелюбного к семье работодателя стоит много лет последовательной работы. Для нас это крайне важное признание. Мы работаем во имя того, чтобы наши люди чувствовали себя хорошо, и чтобы работа у нас улучшала бы их повседневную жизнь”, — сказала руководитель по персоналу LHV Лийза Пыльдма.

По словам руководителя отдела по персоналу и вспомогательных услуг Департамента статистики Карин Вески, программа дружественного к семье работодателя помогла системно развивать различные аспекты трудовой жизни и дала новые знания. ”Мы участвовали в программе дружественного к семье работодателя поскольку хотели, чтобы Департамент статистики был бы тем местом, где людям хорошо и приятно работать. В трудовых отношениях мы считаем важными гибкость, доверие и заботу. Мы считаем своим преимуществом статус дружественной к семье и работникам организации и указываем это и в вакансиях”, — сказал Карин Вески.

В рамках программы концентрируется внимание на различных аспектах трудовой жизни —начиная от найма и до окончания трудовых отношений, охватывая среди прочего признание работников и поддержку профессионального развития, а также обеспечение хорошей корпоративной среды, общения, организационной культуры и доступности информации.

Программа дружественного к семье работодателя длится от полутора до трех лет, после чего организация получает окончательный знак — бронзового, серебряного или золотого уровня. В процессе консультирования и аудита оцениваются разные аспекты трудовой жизни.

В этом году присоединиться к программе смогут 30 работодателей, которые будут отобраны из числа тех организаций, которые подадут заявки. Подать заявку можно до 31 января. Список работодателей, которые попадут в программу, будет обнародован в начале марта.

Программа дружественного к семье работодателя была начата министерством социальных дел в сотрудничестве с Civitta Eesti AS с 2017 года. На сегодня окончательный знак получили 37 организаций и начальный знак — 65 работодателей, которые продолжают свое участие в программе.