01.11.2019, 21:14

Душа болит за Эстонию? Участвуйте в программе дружественного к семье работодателя!


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Kogu pere metsapäev 2019
Kogu pere metsapäev 2019Foto: Kaarel Langemets

Министерство социальных дел открыло в ноябре новый тур для участия в программе дружественного к семье работодателя. Участвовать в программе могут работодатели из частного, государственного и третьего секторов, которые хотят улучшить корпоративную культуру и сделать рабочую среду более дружественной к семье.

”Возможность совмещения семейной и рабочей жизни становится все более важным при выборе рабочего места. Мы получили от организаций отзывы, в которых говорится о том, что прошедшие программу работодатели получают ощутимое преимущество при найме новых работников и для удержания уже имеющихся. Участие в программе улучшает качество жизни работников и их семей, наращивает продуктивность и уменьшает выгорание”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. ”Призываю всех работодателей претендовать на участие в программе — как тех, кто только думает о создании дружественной к семье рабочей среды, так и тех, кто уже сделал первые шаги в этом направлении”.

”Государство не может создать дружественную по отношению к семье устойчивую Эстонию, в сторону которой мы движемся, это возможно сделать только всем вместе. Гибкость условий труда — это важное преимущество предпринимателей, которое помогает им находить и удерживать работников. Это помогает найти работу тем, кто в противном случае остался бы без работы, помогая тем самым снизить проблему нехватки работников. Отношение наших предпринимателей уже меняется, и программа дружественных к семье работодателей поможет этому процессу. Призываю присоединиться к программе всех работодателей для того, чтобы получить поддержку и признание для создания более благоприятной среды для семьи. Надеюсь, что таких работодателей будет только больше, тогда будет расти и наша страна”, — сказала министр народонаселения Рийна Солман.

В этом году окончательные знаки дружелюбного к семье работодателя получили 24 организации, в том числе LHV и Департамент статистики, которые удостоились золотых знаков.

”За получением золотого знака дружелюбного к семье работодателя стоит много лет последовательной работы. Для нас это крайне важное признание. Мы работаем во имя того, чтобы наши люди чувствовали себя хорошо, и чтобы работа у нас улучшала бы их повседневную жизнь”, — сказала руководитель по персоналу LHV Лийза Пыльдма.

По словам руководителя отдела по персоналу и вспомогательных услуг Департамента статистики Карин Вески, программа дружественного к семье работодателя помогла системно развивать различные аспекты трудовой жизни и дала новые знания. ”Мы участвовали в программе дружественного к семье работодателя поскольку хотели, чтобы Департамент статистики был бы тем местом, где людям хорошо и приятно работать. В трудовых отношениях мы считаем важными гибкость, доверие и заботу. Мы считаем своим преимуществом статус дружественной к семье и работникам организации и указываем это и в вакансиях”, — сказал Карин Вески.

В рамках программы концентрируется внимание на различных аспектах трудовой жизни —начиная от найма и до окончания трудовых отношений, охватывая среди прочего признание работников и поддержку профессионального развития, а также обеспечение хорошей корпоративной среды, общения, организационной культуры и доступности информации.

Программа дружественного к семье работодателя длится от полутора до трех лет, после чего организация получает окончательный знак — бронзового, серебряного или золотого уровня. В процессе консультирования и аудита оцениваются разные аспекты трудовой жизни.

В этом году присоединиться к программе смогут 30 работодателей, которые будут отобраны из числа тех организаций, которые подадут заявки. Подать заявку можно до 31 января. Список работодателей, которые попадут в программу, будет обнародован в начале марта.

Программа дружественного к семье работодателя была начата министерством социальных дел в сотрудничестве с Civitta Eesti AS с 2017 года. На сегодня окончательный знак получили 37 организаций и начальный знак — 65 работодателей, которые продолжают свое участие в программе.

Больше информации о программе можно найти на портале Tööelu.

Список работодателей, удостоившихся знака дружественного к семье работодателя можно найти здесь.

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