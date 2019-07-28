Думали, что все? Но нет, съемки в Таллинне продолжаются и движение будет перекрыто

Съемки, которые могут вызвать перекрытие улиц и тротуаров минут на пять, начнутся во вторник, 30 июля. С 7 до 8 часов этого дня они возможны на улице Адамсона и с 6 до 17 часов — на улице Фальги.

В среду, 31 июля, с 5 до 7 часов утра съемки будут происходить на Пярнуском шоссе — на отрезке от улицы Сакала до улицы Роозикранци, с 8.30 до 16 часов — на улице Харидузе, бульваре Тоом, улицах Эндла и Тынисмяги.

В четверг, 1 августа, камеры будут установлены с 5 до 7 часов утра на участке Пярнуского шоссе между улицами Сакала и Тынисмяги и на улице Сакала, с 7 до 12 часов — на улице Роозикранци и с 13.30 до 15 часов — на улице Тынисмяги.

В пятницу, 2 августа, временно будет перекрыт бульвар Каарли.

Из-за кратковременных простоев возможно в эти дни отклонение движения общественного транспорта от установленных расписаний.

Съемочная группа приносит горожанам извинения за причиняемые неудобства, сказал продюсер фильма Эско Рипс, и призывает как горуправу и жителей Таллинна, так и действующих в центре города предпринимателей к пониманию, обязуясь, со своей стороны, сделать все, чтобы причиняемые неудобства были минимальными.

„O2” должен выйти на экраны страны осенью следующего года. Режиссер фильма, рождающегося в сотрудничестве Эстонии, Латвии и Литвы, Маргус Паю.

В нем принимают участие многие выдающиеся актеры, а главную роль исполняет Прийт Выйгемаст. Съемки продлятся до весны 2020 года. В ходе них частично будет восстанавливаться исторический облик Таллинна, в том числе еще недавно существовавшие теннисные корты на бульваре Каарли, какими они были в 30-е годы. На улицах во время съемок можно будет увидеть исторические автомобили и актеров в костюмах того времени. Съемки будут происходить также в Нарве, Тарту, Хельсинки, Вильнюсе и других местах.