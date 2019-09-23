Дуэль мэров: Кылварт выигрывает у Каллас за явным преимуществом

Усиленно обсуждался вопрос: смогут ли центристы сохранить единоличную власть в Таллинне, не потеряют ли они голоса русскоязычных избирателей столицы. Как показывали августовские опросы, поддержка среди русскоязычного электората у центристов снизилась.

Eesti Päevaleht решил за два года до очередных муниципальных выборов выяснить расстановку сил между двумя наиболее вероятными кандидатами в мэры Таллинна.

Редакция обоснованно предположила, что кандидатами в мэры столицы от двух основных политических сил страны будут названы Михаил Кылварт (центристы) и лидер Партии Реформ Кая Каллас.

В заказанном газетой Eesti Päevaleht у Turu-uuringute AS в сентябре опросе жителей Таллинна просили ответить на следующий вопрос: если бы местные выборы проходили сейчас, кого из двух вышеназванных кандидатов они бы выборали.

Согласно результатам опроса, за два с небольшим года до выборов Михаил Кылварт имеет значительное преимущество перед своей вероятной соперницей: в его поддержку высказались 47% таллиннцев, у Каллас — 29%.

Если говорить о неэстонцах (а это в основном русскоязычное население), то за Кылварта готовы отдать свои голоса 65 процентов опрошенных. Нужно также иметь в виду, что на местных выборах голосовать могут не только граждане Эстонии, но и остальные жители, постоянно проживающие в стране.

Каю Каллас среди неэстонцев поддержали лишь 8%.

Среди эстонцев Каллас поддерживает 49%, а Кылварта — 30% участников опроса.